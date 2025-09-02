Tunisie: Activisme citoyen - Quand une action volontaire et spontanée porte ses fruits

1 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

On a eu la preuve vivante que lorsqu'un citoyen veut faire changer les choses en réclamant et en dénonçant là ou ça fait mal, il est possible d'obtenir un résultat tangible et l'intervention des organismes qui veillent au maintien d'un bon environnement de vie en Tunisie.

Un citoyen a posté récemment une vidéo qui a fait le tour de la Toile et fait un grand buzz, notamment auprès des habitants du gouvernorat de l'Ariana. En effet, ce citoyen a montré, vidéo et images à l'appui, les signes avant-coureurs des probables inondations et crues qui devraient toucher, si rien n'est entrepris entre- temps, notamment le quartier d'El Menzah VII, lors des prochaines pluies, à voir le sombre décor urbain.

Canalisations bouchées, regards d'égouts obstrués et plus encore avec un amoncellement de déchets d'un hôtel de la place ou les salons de thé environnants qui gèrent mal leurs ordures en fin de journée. Il ne faudrait pas s'étonner des engorgements d'eau sur les routes et trottoirs dans plusieurs quartiers du pays, à l'instar de ce qui a été démontré à Menzah VII.

Intervention efficace de l'Onas

Suite à la réclamation de ce citoyen agissant et responsable, tractopelles et camions de décharge se sont déployés le lendemain pour agir fermement avant qu'il ne soit trop tard, en déblayant une grande partie des déchets qui se sont amoncelés à côté des bennes à ordures au fil des jours.

Trois jours plus tard, l'Office national de l'assainissement a fait une intervention énergique au moyen de ses gros engins et camions équipés, pour déboucher toute la zone au niveau des regards. Celui qui a dénoncé la situation en a appelé auparavant au bon sens des élus municipaux et des responsables des sociétés nationales qui gèrent les structures de raccordement hydrauliques. Il a fait part d'un laisser-aller flagrant et manifeste.

L'auteur de la vidéo est membre d'une « page citoyenne et responsable, qui mérite d'être suivie et encouragée ». Il a fini par saluer les efforts de la municipalité et du gouvernorat de l'Ariana. «Faisons de même dans tous les quartiers, villes et gouvernorats.

Dénonçons les pratiques hors la loi, les personnes désordonnées et anarchiques et toutes les incivilités confondues», conclut un de ses membres.

