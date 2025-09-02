Tunisie: Le ministère de l'Environnement et la Télévision tunisienne s'associent pour sensibiliser les jeunes à l'écologie

1 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Environnement, Habib Abid, et le président-directeur général de la Télévision tunisienne, Chokri Ben Nsir, ont convenu de produire des documentaires spécialisés. L'objectif est de traiter en profondeur les questions environnementales, de soutenir les efforts de protection de l'environnement et d'encourager les comportements éco-responsables chez les jeunes.

Selon un communiqué publié par le ministère, Habib Abid a rencontré Chokri Ben Nsir ce lundi 1er septembre 2025. La réunion a eu lieu au siège du ministère pour discuter des programmes de sensibilisation et des outils de communication à mettre en oeuvre afin de souligner l'importance de respecter et de préserver l'environnement.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de conjuguer leurs efforts et de renforcer leur collaboration. Ils prévoient de produire des émissions éducatives et de sensibilisation qui s'attaquent aux problèmes environnementaux et contribuent à diffuser la culture du développement durable.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.