Tunisie: Le ministère de l'Environnement et la Télévision tunisienne s'associent pour sensibiliser les jeunes à l'écologie

Le ministre de l'Environnement, Habib Abid, et le président-directeur général de la Télévision tunisienne, Chokri Ben Nsir, ont convenu de produire des documentaires spécialisés. L'objectif est de traiter en profondeur les questions environnementales, de soutenir les efforts de protection de l'environnement et d'encourager les comportements éco-responsables chez les jeunes.

Selon un communiqué publié par le ministère, Habib Abid a rencontré Chokri Ben Nsir ce lundi 1er septembre 2025. La réunion a eu lieu au siège du ministère pour discuter des programmes de sensibilisation et des outils de communication à mettre en oeuvre afin de souligner l'importance de respecter et de préserver l'environnement.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de conjuguer leurs efforts et de renforcer leur collaboration. Ils prévoient de produire des émissions éducatives et de sensibilisation qui s'attaquent aux problèmes environnementaux et contribuent à diffuser la culture du développement durable.