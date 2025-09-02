Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit le nouveau directeur du Bureau de l'OIT pour le Maghreb

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu lundi Halim Hamzaoui, qui lui a remis ses lettres de créance en tant que directeur du Bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour la Tunisie, l'Algérie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie.

Lors de cette rencontre, le ministre a salué les relations de coopération privilégiées qui lient la Tunisie à l'OIT depuis son adhésion à l'aube de l'indépendance, mettant en avant l'évolution notable des programmes conjoints au cours des sept dernières décennies.

Il a souligné le rôle du Bureau de l'OIT dans l'accompagnement des priorités nationales et des réformes en cours, en particulier à travers la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de l'emploi 2020-2030. Nafti a insisté sur l'importance d'accorder une attention particulière à l'emploi des jeunes et des femmes, au développement des compétences et de la formation professionnelle, ainsi qu'au renforcement de la santé et de la sécurité au travail.

Le ministre a rappelé l'adhésion de la Tunisie, en février 2024, à la Coalition mondiale pour la justice sociale, réaffirmant l'engagement du pays à contribuer activement à ses objectifs.

Pour sa part, Halim Hamzaoui a exprimé son appréciation du niveau de coopération avec la Tunisie et sa volonté de renforcer davantage le partenariat afin de promouvoir la justice sociale, la paix sociale et le développement durable en Tunisie et dans la région du Maghreb.