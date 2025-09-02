Burkina Faso: Examens du CAPEPE et CAPPE - La correction des copies officiellement lancée

Le ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, a démarré officiellement les travaux de correction des copies des examens du Certificat d'aptitude pédagogique des éducateurs de la petite enfance (CAPEPE) et du Certificat d'aptitude pédagogique au professorat des écoles (CAPPE) , session 2026, lundi 1er septembre 2025 à Ouagadougou.

Le ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales est à pied d'oeuvre pour livrer les résultats des examens du Certificat d'aptitude pédagogique des éducateurs de la petite enfance (CAPEPE) et du Certificat d'aptitude pédagogique au professorat des écoles (CAPPE), session 2026.

Le département à travers sa Direction générale des examens et concours (DGEC) de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle a officiellement lancé la correction des copies de ces examens du CAPEPE, session 2026, lundi 1er septembre 2025, à Ouagadougou.

L'opération va s'étaler sur cinq jours. Le directeur général des examens et concours de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle, Elie Seihon, a relevé une baisse du nombre de candidats à l'examen du CAPPE par rapport à la session passée. Il a indiqué que

5 831 candidats ont été enregistrés. Cependant 944 n'ont pas répondu à l'appel, laissant ainsi 4 887 copies soumises à la correction. Concernant le CAPEPE, a-t-il poursuivi, sur 51 candidats inscrits étaient absents 6 candidats, ce qui implique que les correcteurs auront à corriger 45 copies.

Garantir la transparence

M. Seihon a, en outre, souligné que la correction des copies mobilise 48 correcteurs, issus des différentes régions et choisis selon des critères rigoureux. Le directeur général des examens et concours a invité tous les correcteurs à plus de professionnalisme et de rigueur dans l'exécution de leur tâche. Pour garantir une transparence dans la correction, il a assuré que toutes les copies seront anonymes et les correcteurs travailleront en binômes. « Dans le cadre d'une double correction, chaque copie sera relue par deux personnes », a précisé M. Seihon.

Il a également fait savoir qu'un nombre limité de copies sera remis à chaque correcteur par jour, afin de garantir la qualité et l'équité du travail. A l'issue de ce processus, les résultats seront transmis au contrôle financier, puis pour validation avant publication. Elie Seihon a annoncé que les résultats devraient être disponibles d'ici à mi-septembre 2025. « Pour être déclarés admissibles, les candidats devront obtenir une moyenne d'au moins 10 sur 20. Ils pourront alors se présenter à la seconde phase de l'examen, prévue pour octobre 2026, consacrée à la pratique », a-t-il déclaré.