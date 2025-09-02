Congo-Kinshasa: Le général Peter Cirimwami élevé au grade de lieutenant-général à titre posthume

Par ordonnance présidentielle lue ce lundi 1er septembre au Palais du Peuple par le vice-Premier ministre de la Défense, Guy Kabombo, le général-major Peter Cirimwami, ancien gouverneur militaire, a été élevé à titre posthume au grade de lieutenant-général. Le colonel Alexis Rugabisha a également été promu général de brigade.

Les deux officiers sont tombés au front en janvier 2025, en défendant la RDC contre l'agression dans sa partie Est. Selon le ministère de la Défense, le général Cirimwami est décédé à Kinshasa des suites de blessures reçues à Sake (Masisi, Nord-Kivu), tandis que le général Rugabisha est mort au combat à Nyabibwe (Kalehe, Sud-Kivu).

Lors de l'oraison funèbre, le chef d'état-major adjoint des FARDC, le lieutenant-général Kabamba wa Kasanda, a salué leur engagement, leur rigueur professionnelle et leur patriotisme.

Le président Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, s'est recueilli devant les dépouilles et a réconforté les familles des deux officiers.

L'annonce du décès du lieutenant-général Peter Cirimwami Nkuba, ancien gouverneur militaire du Nord-Kivu a été faite le 24 janvier par l'armée.

« Il est tombé l'arme à la main au champ d'honneur. Il a été blessé. On l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et qu'on l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Malheureusement il a succombé à ses blessures », avait précisé le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée.

Le général-major Peter Cirimwami a été nommé gouverneur intérimaire du Nord-Kivu en octobre 2023, en remplacement du lieutenant-général Constant Ndima. Ce dernier avait été limogé à la suite de la répression brutale par l'armée d'une tentative de manifestation organisée par une secte politico-religieuse.