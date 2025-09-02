Tunisie: Environnement industriel - 400 tonnes de biphényle, une substance dangereuse bientôt collectées et traitées

Youssef Zaidi, directeur de l'environnement industriel au ministère de l'Environnement, a déclaré, mardi 2 septembre 2025, que le biphényle polychloré (PCB), une substance que l'on trouve principalement dans les anciens transformateurs électriques, est extrêmement dangereuse. Elle s'accumule dans le corps humain et peut parcourir de longues distances par l'eau, l'air ou le sol. Sa concentration se mesure en parties par million (ppm).

Invité de l'émission « Youm Saïd », il a expliqué que la communauté internationale a mis en place la Convention de Stockholm pour encourager les pays à éliminer les polluants organiques persistants de manière sûre et à empêcher leur réutilisation. Le ministère tunisien a rejoint ce projet en cherchant des financements étrangers pour aider les industriels à se débarrasser de cette substance en l'exportant vers des pays développés pour y être traitée.

M. Zaidi a ajouté que le ministère a lancé un projet pour collecter et traiter 400 tonnes de cette substance. En collaboration avec une entreprise néerlandaise choisie par le Programme des Nations unies pour l'environnement, une inspection sur le terrain sera menée dans chaque usine pour déterminer les quantités de PCB et les méthodes d'intervention les plus efficaces. Le traitement et l'élimination seront ensuite assurés par une entreprise espagnole.

Ce responsable a souligné que le processus de collecte, de transport et d'exportation de ces 400 tonnes devrait être achevé dans un délai maximum de six mois, soit d'ici la fin du mois de mars 2026.

Parmi les entreprises concernées par ce projet, on compte le Groupe chimique tunisien, la Compagnie des phosphates de Gafsa, la Société tunisienne d'électricité et de gaz (STEG), l'usine El Fouladh, des cimenteries, la Société nationale de la pâte d'Alfa et de papier à Kasserine, ainsi que plusieurs entreprises industrielles privées et ministères, comme ceux de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

M. Zaidi a également appelé les industriels à s'impliquer dans ce programme et à faciliter la collecte de cette substance pour coopérer avec les experts étrangers afin de s'en débarrasser au plus vite.

Enfin, il a rappelé que le biphényle polychloré se trouve également en petites quantités dans certains matériaux isolants ignifuges et dans des plastiques conçus pour être plus résistants au feu.