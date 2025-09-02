Tunisie: Fondation « Fidā » - Bourses d'études pour les enfants de victimes d'attaques terroristes

La fondation « Fida » a annoncé qu'elle allait verser les bourses scolaires, universitaires et de formation pour l'année scolaire 2025/2026. Ces bourses sont destinées aux enfants des martyrs des attaques terroristes, qu'ils soient militaires, agents des forces de sécurité intérieure ou de la douane.

Selon un communiqué de la fondation, ces bourses bénéficieront également aux enfants des martyrs et blessés de la Révolution, dont les noms figurent dans le Journal Officiel de la République Tunisienne n°26 de l'année 2021, ainsi qu'aux enfants des blessés des attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane, dont le taux d'invalidité physique est supérieur ou égal à 15 %.

La fondation précise que les dossiers, incluant les documents requis, doivent être déposés entre le 1er et le 10 septembre pour les élèves, et jusqu'au 10 octobre pour les étudiants et les stagiaires de la formation professionnelle.

Dans un premier temps, pour les élèves, la bourse de rentrée scolaire et celle du mois de septembre 2025 seront versées sur présentation d'une preuve d'inscription. Le versement des bourses mensuelles restantes commencera en octobre 2025, sur présentation obligatoire d'une attestation de présence. Pour les bourses universitaires et de formation professionnelle, le versement se fera sur présentation d'une attestation d'inscription définitive ou d'une attestation de présence.

Les dossiers peuvent être déposés directement au siège de la fondation « Fida » ou envoyés par courrier à l'adresse suivante : 62, rue Salah Ben Youssef, El Manar 2, Tunis 2092, dans une enveloppe scellée portant le nom du martyr ou du blessé, ainsi que son grade.