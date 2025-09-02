Tunisie: Médicaments introuvables - 90 % des produits en pénurie n'ont pas de substitut au pays

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La vice-présidente du Syndicat des propriétaires de pharmacies privées, Molka Al Moudir, a alerté mardi sur une pénurie aiguë touchant plusieurs catégories de médicaments, dont ceux destinés au traitement des maladies de la thyroïde, de certaines formes de diabète, de cancers ainsi que de certaines épilepsies. Selon elle, « 90 % de ces médicaments n'ont aucun substitut disponible sur le marché tunisien ».

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, Molka Al Moudir a expliqué que cette crise « n'est pas nouvelle mais perdure depuis plusieurs années ». Elle a attribué la situation à des perturbations dans l'importation, à la pénurie de certaines matières premières, aux retards de paiement de la Pharmacie centrale liés aux difficultés financières des caisses sociales, ainsi qu'au retrait de laboratoires internationaux de la fabrication de certains produits ou à leur réorientation vers d'autres marchés.

La responsable a insisté sur « l'urgence d'instaurer un système d'alerte précoce permettant d'informer l'Agence nationale du médicament de tout risque de rupture, et d'associer toutes les parties prenantes, y compris les pharmaciens et les médecins spécialistes, au comité de vigilance pharmaceutique ». Elle a également plaidé pour « le renforcement de l'industrie locale et la promotion de la production de génériques afin de couvrir les besoins nationaux ».

Molka Al Moudir a enfin appelé à « rationaliser la prescription des médicaments en utilisant le nom scientifique au lieu du nom commercial », estimant que cette démarche permettrait de soutenir le marché local et d'offrir plus de solutions aux patients. Elle a souligné que la rupture de certains médicaments crée des difficultés particulièrement graves pour les malades de la thyroïde.

