Tunisie: 9e Forum économique de Tunis - Un événement incontournable le 18 septembre prochain

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) organise, le 18 septembre 2025, à la Maison de l'Entreprise, la 9ème édition du Forum Économique de Tunis sous le thème « Le tourisme en Tunisie vers de nouveaux horizons ».

Le forum est un espace annuel qui réunit les acteurs économiques et les décideurs pour discuter des questions vitales qui façonnent l'avenir de l'économie tunisienne.

Le tourisme sera au premier plan des discussions en tant que l'un des secteurs les plus prometteurs, porteur d'opportunités de croissance, d'investissement et d'innovation.

