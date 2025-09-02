Tunisie: Installation illégale de ralentisseurs - jusqu'à 1 100 dinars d'amende

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le directeur de l'exploitation et de l'entretien des routes au ministère de l'Équipement et de l'Habitat, Ali Ben Mohamed, a annoncé mardi que près de 3 000 ralentisseurs sont recensés dans 24 gouvernorats, dont un nombre important installé sans autorisation.

Il a rappelé, dans une déclaration accordée à Jawhara FM, que la pose de ralentisseurs est soumise à des conditions strictes et ne peut se faire qu'après autorisation préalable. Toute installation illégale expose son auteur à une amende pouvant atteindre 1 100 dinars.

Ali Ben Mohamed a précisé que la Commission de la sécurité routière est la seule autorité compétente pour décider de l'implantation et des emplacements de ces dispositifs. Il a ajouté que le retrait des ralentisseurs non conformes n'est pas une opération aléatoire mais se fait en coordination avec les services sécuritaires et les autorités régionales.

