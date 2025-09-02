Tunisie: ONAGRI - Les prix des produits alimentaires grimpent

Selon l'Observatoire national de l'agriculture (Onagri), plusieurs produits alimentaires ont connu une nette hausse de prix en juil- let 2025, malgré une offre en progression pour certains d'entre eux. Centaines variétés de poissons ont, toutefois, enregistré des baisses notables.

En juillet 2025, les prix de nombreux légumes et produits de la mer ont affiché des variations importantes sur le marché de gros de Bir El Kasâa, d'après les données publiées par l'Observatoire national de l'agri- culture (Onagri). Les pommes de terre se sont appréciées de 37 %, atteignant 1 957 millimes le kilo- gramme, malgré une offre en hausse de 12 %, passée de 2.040 à 2.282 tonnes par mois.

Les piments ont progressé de 27% pour atteindre 1.267 millimes/kg contre 994 mil- limes/kg un an plus tôt, alors que leurs volumes proposés ont reculé de 6 %, passant de 3.045 à 2.875 tonnes. D'autres produits maraî- chers ont également enregistré des augmentations : le persil +24 % à 1 025 millimes/kg les tomates +23 % à 882 millimes/kg et les concombres +9 % à 1 272 millimes/kg. Dans le secteur halieutique, la tendance est similaire pour plusieurs espèces : les sparaillons « sbars » ont bondi de 65 % pour atteindre 5 025 mil- limes/kg, les chinchards « Chourou »ontprogresséde33%à4634 millimes/kg, la seiche de 31 % à 25 330 millimes/kg et le rouget de 26 % à 36 832 millimes/kg.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, d'autres poissons ont vu leurs prix reculer, notamment les pageots de chalut « Morjène Karkara » (-7 % à 4 664 millimes/kg), les sardines (-9 % à 3 334 millimes/ kg) et les maquereaux « Ghezal » (-37 % à 12 353 millimes/kg).