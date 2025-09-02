Tunisie: Municipalité de Radès - Des projets réalisés, d'autres en cours

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Sur un total de 41 projets programmés dans le cadre de son plan d'investissement 2022-2025, la municipalité de Radès (gouvernorat de Ben Arous) a mis en oeuvre 16 projets, 7 sont en cours de réalisation, tandis que la plupart des autres projets sont en phase de lancement des appels d'offres.

Les 16 projets réalisés ont mobilisé 3.523.023 dinars. Ils concernent principalement le nettoyage et le curage des canalisations d'évacuation des eaux usées, l'acquisition d'équipements, l'aménagement des jardins, la réhabilitation des stades, la pose de ralentisseurs, l'extension des réseaux d'éclairage public et d'assainissement dans plusieurs quartiers.

S'agissant des 7 projets en cours, dont le coût est estimé à 6.498.367 dinars, ils portent notamment sur la rénovation du réseau d'évacuation des eaux pluviales dans plusieurs cités, le revêtement de routes, l'aménagement d'un parc de loisirs, la réhabilitation du dépôt municipal et l'extension du réseau d'éclairage public dans certaines zones.

Rappelons que le coût global des projets, inscrits dans le plan d'investissement municipal 2022- 2025 à Radès, s'élève à 18.614.390 dinars, selon les données fournies par la municipalité de Radès.

