Tunisie: Déclarations fiscales - Les cinq échéances à retenir pour le mois de septembre

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Il s'agit des dates butoirs pour le dépôt des déclarations mensuelles et des acomptes provisionnels pour les personnes physiques, les personnes morales et les entreprises.

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, hier, le calendrier des échéances fiscales pour le mois de septembre 2025, comprenant cinq dates butoirs pour le dépôt des déclarations mensuelles et des acomptes provisionnels pour les personnes physiques, les personnes morales et les entreprises.

La DGI a tenu à préciser que ces dates correspondent au dernier jour du délai légal et qu'il est fortement recommandé de procéder au dépôt des déclarations en amont afin d'éviter tout encombrement des guichets financiers ou une saturation du système informatique de déclaration à distance.

Les échéances arrêtées sont les suivantes :

-- 15 septembre 2025 : dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes physiques.

-- 22 septembre 2025 : dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales inscrites au système de déclaration et de paiement à distance.

-- 25 septembre 2025 : dépôt de la déclaration du deuxième acompte provisionnel pour les personnes physiques.

-- 29 septembre 2025 : dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales non soumises au système de déclaration et de paiement à distance.

-- 29 septembre 2025 : dépôt de la déclaration du deuxième acompte provisionnel pour les personnes morales.

