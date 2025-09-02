Tunisie: APIA - Ouverture des inscriptions au 5e concours tunisien des produits du terroir

L'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) a annoncé, hier lundi, l'ouverture des inscriptions à la 5e édition du Concours tunisien des produits du terroir, organisée avec l'appui du projet Pampat et en partenariat avec l'Académie des chefs.

Les entreprises désirant prendre part à cet événement, qui se tiendra à la Cité de la Culture durant le mois de décembre 2025, peuvent confirmer leur participation au plus tard le 30 septembre.

Des séances de dégustation seront organisées, du 18 au 20 novembre 2025, alors que la cérémonie de remise des médailles est prévue le 2 décembre.

Pour rappel, ce concours vise à encourager l'amélioration de la qualité et l'augmentation de la valeur ajoutée des produits du terroir, à développer et à renforcer les liens entre les producteurs de produits du terroir au niveau des différents régions et gouvernorats de Tunisie, les acheteurs et les consommateurs; à mettre en valeur les meilleurs produits du terroir tunisien, pour en booster la commercialisation et l'exportation.