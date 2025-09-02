Congo-Kinshasa: Une dizaine de miliciens CRP et deux soldats FARDC tués lors d'une embuscade à Djugu

2 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une embuscade tendue par des miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) a coûté la vie à une dizaine de miliciens CRP ainsi qu'à deux soldats des Forces armées de la RDC (FARDC) dans la matinée du dimanche 31 août à Nyamamba, territoire de Djugu en Ituri.

L'attaque a visé une patrouille de combat des FARDC vers 10 heures locales.

Plusieurs soldats ont également été blessés et évacués à l'hôpital général de Tchomia pour des soins.

Selon les sources sécuritaires, ces rebelles, affiliés au mouvement de Thomas Lubanga, sont venus de la montagne du groupement de Losandrema dans la chefferie de Bahema Nord pour attaquer les militaires de l'armée congolaise.

Après plus d'une heure de combats acharnés, les FARDC ont abattu une dizaine d'éléments de la CRP.

L'armée affirme avoir utilisé un hélicoptère de combat pour démanteler le regroupement des miliciens dans les montagnes surplombant les localités de Ngbavi et Nyamamba, sur le littoral du lac Albert.

