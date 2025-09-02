Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire à Kisangani - Les inspecteurs de l'Enseignement mobilisés pour réclamer leur prime

2 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les inspecteurs de l'Enseignement primaire et secondaire des sous-divisions Kisangani 1, dans la province de la Tshopo, sont descendus dans la rue le lundi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, pour protester contre le non-paiement de leur prime.

Selon eux, seuls 147 agents sur plus de 1000 inscrits sur les listes des inspections provinciales Kisangani 1 et Kisangani 2 ont perçu cette prime depuis le 14 août dernier, une situation qu'ils qualifient d'« injustice » et de discrimination.

Ces inspecteurs affirment avoir adressé plusieurs courriers aux autorités nationales, notamment à la ministre de l'Éducation, sans obtenir de réponse favorable. Pour faire entendre leurs revendications, ils ont organisé une manifestation devant le siège de l'inspection provinciale, séchant leurs fonctions toute la journée. Ils menacent désormais de déclencher une grève radicale si leur situation n'est pas régularisée dans les plus brefs délais.

Martin Alali, secrétaire provincial du Syndicat des inspecteurs de l'enseignement de Tshopo 1, souligne que cette mobilisation impacte la fiabilité des statistiques de la rentrée scolaire, puisque les inspecteurs ne sont pas présents sur le terrain pour superviser les activités : « C'est seulement eux qui pouvaient fournir un rapport exact », précise-t-il.

Alerté par ce mouvement, le ministre provincial de la Sécurité s'est rendu sur place pour rencontrer les manifestants. Il les a assurés que des discussions seront engagées avec la hiérarchie afin d'examiner leurs revendications et trouver une solution appropriée.

