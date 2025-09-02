Congo-Kinshasa: Au moins sept miliciens Mobondo capturés par les FARDC à Kwamouth

2 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins sept miliciens Mobondo ont été capturés dans la nuit du 31 août lors d'une opération militaire des Forces armées de la RDC (FARDC) au village "Au Revoir" sur la Route nationale 17, en territoire de Kwamouth, province du Kongo-Central.

Lors de cette opération, cinq armes de guerre, dont un fusil AK-47, ont été saisies. Ces miliciens étaient impliqués dans un braquage d'un camion en provenance de Kinshasa à destination du village Twa, où ils avaient séquestré, torturé et dépouillé les passagers, de leurs biens, dont téléphones portables.

Le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des opérations Ngemba, a précisé qu'à la suite de ces événements, une patrouille de combat a été lancée à partir du village Kinsele pour sécuriser la zone et traquer les éléments armés Mobondo. L'état-major des FARDC a rappelé à ses forces le respect strict de leur mission régalienne de protection du territoire et des populations, en veillant à ne pas s'impliquer dans les conflits intercommunautaires locaux.

Le commandement des opérations Ngemba appelle à une évacuation rapide et au désarmement immédiat des ex-combattants Mobondo afin d'éviter toute nouvelle perturbation, soulignant que le maintien de ces hommes armés dans les villages est considéré comme une menace réelle pour la sécurité civile.

