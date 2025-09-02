Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - La RDC lance sa préparation à Juba avant d'affronter le Soudan du Sud

Les Léopards seniors de la RDC ont lancé leur préparation, lundi 1er septembre, à Juba, avec une première séance en salle à trois jours de leur marche contre les Bright Stars du Souda du Sud.

Onze joueurs sur 25 convoqués sont déjà présents sur place pour jouer ce match, comptant pour pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Parmi les joueurs présents dans la tanière des léopards, nous retrouvons Fiston Kalala Mayele premier à arriver depuis dimanche 31 aout dernier, lors du début de rassemblement.

Les dix autres joueurs sont arrivés le même jour, il s'agit de :

- Axel Tuazenbe,

- Gédéon Kalulu

- Arthur Masuaku

- Aron Tshibola

- Noah Sadiki

- Nathanel Mbuku

- Samuel Essende

- Samuel Moutoussamy

- Edo Kayembe

- Théo Bongonda

Le reste du groupe est attendu ce mardi 2 septembre pour compléter l'effectif.

Après ce déplacement à Juba, les Léopards accueilleront le Sénégal mardi 9 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa, pour la 8e journée de ces mêmes éliminatoires.

Une double confrontation décisive pour les Congolais qui occupent la première place du groupe B, avec 13 points devant le Sénégal et le Soudan avec 12 points chacun, et un goal différence de +7 et puis +6. Dans le même groupe, le Togo 4e avec 4 points, suivi de Soudan du Sud 5e avec 3 points et la Mauritanie 6e et dernière avec 2 points.