Gabon: Le drame du 28 juin 1985 à Makongonio - Une blessure encore vive dans la mémoire nationale

Le 28 juin 1985, un hélicoptère militaire s'écrasait en pleine forêt, aux abords du village de Makongonio, près de Mbigou. À son bord se trouvaient des journalistes et des militaires, engagés dans une mission républicaine au cours d'une tournée présidentielle.

Le choc fut terrible : dix personnes perdirent la vie, dont sept journalistes figures marquantes de la presse gabonaise et trois militaires.

Visages derrière les chiffres

Parmi les victimes figuraient :

Jean-Philippe Oyono,André Ofounda, Charles Ossouna Ngorogo,Eugène Bindindi,Marcel Ango,Paul Ollo'o Mombey et Mohamed Moungalat, tous journalistes.

Faustin Biyogho,Eugène Dickombo et Antoine Ongnalanga, militaires.

Leur disparition laissa un vide immense dans le paysage médiatique et au sein des forces armées.

Les survivants : espoir au coeur de la tragédie

Cinq personnes réussirent à échapper à la mort : Pierre Ndouongho, Jean-Rémy Mackaya, Valentin Safou, Dieudonné Mbélé et Huguette Goudjo, grièvement blessée et seule femme rescapée.

Leur survie tient du courage et de la solidarité. Connaisseur de la forêt, Pierre Ndouongho joua un rôle décisif en guidant le groupe. Ensemble, les rescapés surent trouver des plantes pour se nourrir, improviser des abris et résister au traumatisme, jusqu'à l'arrivée des secours.

Un devoir de mémoire

Le crash de Makongonio reste l'un des accidents aériens les plus tragiques de l'histoire du Gabon. Quarante ans plus tard, la mémoire de ce drame demeure entretenue par plusieurs initiatives.

Les Awards Makongonio, organisés par des médias, rendent hommage aux journalistes disparus en célébrant le professionnalisme et la résilience de la presse gabonaise.

Le Collectif des Enfants des Disparus de Makongonio perpétue le souvenir, soutient les familles, et rappelle à chaque commémoration l'importance de la mémoire collective.

À l'occasion de ce 40e anniversaire, un Mémorial dédié aux victimes et aux rescapés a été érigé grâce à la générosité de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, qui procédera à l'inauguration officielle de cet édifice le 1er septembre 2025 à Makongonio. Ce geste symbolique marque un hommage fort et pérenne à la mémoire des disparus et à la résilience des survivants.

Plus qu'un simple fait divers, Makongonio est devenu un symbole : celui de la fragilité des vies engagées au service de l'information et de la République, mais aussi celui de la solidarité face à l'épreuve.