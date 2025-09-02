Gabon: Le représentant-résident du FMI reçu au cabinet du ministre Louise Pierrette Mvono

Le représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) au Gabon, Gomez Agou, a été reçu en audience ce lundi 1eᣴ septembre au cabinet de Louise Pierrette Mvono, ministre gabonaise en charge de la Planification et de la Prospective. L'expert de l'institution de Bretton Woods est venu faire ses adieux au membre du gouvernement de la 5e République.

L'accueil chaleureux et convivial, la ministre de la Planification et de la Prospective a accordé une audience au représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) au Gabon, Gomez Agou. Ce dernier est venu, non seulement lui témoigner toute sa gratitude au Gabon, mais surtout, lui dire au revoir après quatre bonnes années passées au Gabon.

"Je suis venu voir Madame la ministre de la Planification et de la Prospective pour lui faire mes aurevoires et lui exprimer toute ma gratitude pour les quatre années passées au Gabon, la qualité de travail que nous avons eue avec les services du ministère, mais aussi de sa fraternité personnelle que j'ai eue"souligne t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Poursuivant ses propos, Gomez Agou a fait savoir : "Aussi, était-il question de lui dire que mon institution est très reconnaissante de la qualité des rapports que nous avons durant ces quatre années, tout en souhaitant plein succès à la phase de reconstruction que le Gabon est en train de traverser et dans laquelle le ministère a un important rôle à jouer".

Et pour conclure, le désormais ancien représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) au Gabon reconnait que : "Le Gabon est un pays d'espoir et les Gabonais sont un peuple chaleureux et nous ne pouvons qu'espérer le meilleur pour le pays".

Pour l'expert de l'institution de Bretton Woods, le Gabon est un pays hospitalier et plein d'espoirs. Il souhaite que tout aille pour le mieux afin que ce pays d'Afrique centrale soit prospère et digne d'envie.

Il faut souligner, à toutes fins utiles, que le FMI a pour mission d'apporter le financement, d'offrir une assistance technique par l'entremise d'un appui aux administrations concernées par le programme et de jouer un rôle de conseil au profit des États.