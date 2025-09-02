Madagascar: Accident à Antanandrano - Choc mortel entre un car et un vélo

Un accident d'une rare violence a coûté la vie au conducteur d'un fourgon sur la route d'Antanandrano vers Ankadikely. Deux garçonnets, fauchés, ont été grièvement blessés.

La collision s'est produite à 16 h 57, sur un tronçon en chantier, au niveau d'un virage situé près du site de la Jirama à Antanandrano. Selon les premières constatations de la gendarmerie, un fourgon Mercedes Sprinter circulait à vive allure en direction d'Ankadikely lorsqu'il a percuté de plein fouet les deux enfants, qui jouaient à vélo en sens inverse. Sous la violence du choc, le véhicule s'est renversé sur le côté droit, coinçant l'un des garçons dans un canal d'évacuation des eaux usées.

Des témoins affirment que le conducteur aurait tenté de freiner, mais que la vitesse excessive et la configuration du virage ont rendu toute manoeuvre impossible.

Un virage signalé comme dangereux

Le chauffeur, âgé de 33 ans, a perdu connaissance et a été évacué d'urgence par des riverains. Il est décédé peu après son admission à l'hôpital. Les deux enfants blessés ont été transportés à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona dans un état préoccupant. L'aîné souffre de multiples fractures, tandis que le plus jeune présente un traumatisme crânien. Le pronostic vital reste engagé selon les médecins.

La gendarmerie attribue l'accident à une imprudence et à un excès de vitesse. Le véhicule a subi des dégâts matériels jugés importants.

Sur place, les habitants se sont mobilisés aussitôt. Plusieurs témoins ont porté secours aux victimes, allant jusqu'à soulever le véhicule à mains nues pour dégager l'enfant coincé. Une mère de famille, habitant à proximité, témoigne : « Ce virage a toujours été dangereux. Nous avions déjà demandé l'installation de ralentisseurs ou de panneaux de signalisation, mais notre requête a été ignorée. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui paient le prix de cette négligence. »

La brigade de gendarmerie, située à environ deux kilomètres du lieu du drame, a procédé aux premières constatations, placé le fourgon en fourrière et ouvert une enquête.