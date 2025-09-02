Madagascar: Prix du carburant - L'essence et le gasoil en baisse

Depuis le 1er septembre, les prix à la pompe évoluent à Madagascar : essence et gasoil baissent légèrement, tandis que le pétrole lampant augmente.

L'essence passe de 5 120 à 5 090 ariary le litre, soit une réduction de 30 ariary. Le gasoil enregistre une baisse plus marquée, de 4 700 à 4 530 ariary, soit 170 ariary de moins par litre. Ces ajustements apportent un soulagement aux automobilistes et surtout aux transporteurs, qui peuvent mieux absorber leurs coûts de déplacement et de logistique.

En revanche, le pétrole lampant augmente de 3 210 à 3 380 ariary le litre, soit une hausse de 170 ariary. Ressource essentielle pour l'éclairage et la cuisson dans les zones rurales, cette progression fragilise les foyers aux revenus les plus limités. « Même si la réduction est petite, elle est appréciable. Avant, les hausses successives rendaient le budget carburant difficile, maintenant c'est plus vivable », témoigne un automobiliste. Un transporteur confirme : « Le gasoil moins cher améliore nos marges, surtout après les périodes de forte hausse. »

Un mécanisme d'ajustement automatique

Ces fluctuations s'inscrivent dans le mécanisme d'ajustement automatique instauré en janvier 2025. Celui-ci aligne les prix locaux sur les cours mondiaux du pétrole et sur l'évolution du taux de change, tout en plafonnant les variations mensuelles à 200 ariary par litre, afin de limiter l'impact pour les consommateurs.

Selon Cydolain Raveloson, directeur général par intérim de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), « les consommateurs obtiennent un prix juste, tandis que les opérateurs ne subissent ni pertes ni profits excessifs. La charge de l'État en subventions diminue, permettant d'investir davantage dans les infrastructures, l'éducation et la santé ». Il souligne que « les prix ont connu une flambée à un moment, mais la situation actuelle est en faveur des consommateurs ».

La baisse de l'essence et du gasoil reflète la chute récente des cours mondiaux. En revanche, l'augmentation du pétrole lampant résulte d'une demande accrue dans les zones rurales et de coûts logistiques plus élevés. L'OMH rappelle enfin que l'application tardive du mécanisme visait à protéger les ménages vulnérables, à maintenir l'équilibre politique et social, et à mettre en place les outils techniques nécessaires à une régulation efficace.