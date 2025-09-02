Madagascar: Rallye des causes/Clio Trophy - Troisième victoire consécutive pour Mika

Mika Rasoamaromaka s'est hissé, pour la troisième fois d'affilée, sur la plus haute marche du podium du Clio Trophy Terre en France. Il a remporté la victoire au Rallye National de Lozère.

Et de trois. En démonstration, le jeune pilote malgache Mika Rasoamaromaka a réalisé un parcours sans faute durant le championnat de France Rallye Terre Clio Trophy, ce week-end.

L'équipage mixte, composé de Mika et de Mélissa Declerck, au volant d'une Renault Clio, a arraché sa troisième victoire consécutive dans la catégorie Rally5, à l'occasion de la 14e édition du Rallye National de Lozère, comptant pour le championnat de France des rallyes sur terre.

Mika a bouclé les dix épreuves spéciales du samedi et du dimanche en 1:44:28.0, dans la catégorie Rally5 et deux roues motrices. Le duo Mika-Mélissa a été talonné de près par l'équipage Anaël Cayla - Rémi Nolorgues (+00:19.0), en seconde position, tandis que l'équipage Florian Bouchonneau - Jeanne Rey complète le podium (+00:45.0).

Le pilote de la Grande Île a dominé la course dès le début de la première journée. Il a réalisé cinq scratches sur les dix spéciales au programme. Il a signé les meilleurs temps lors des trois premières ES : « Ville de Mende » (11,5 km), Goudard (9,40 km) et Causse et Chamac (14,9 km). Il a réalisé le troisième meilleur temps à la quatrième spéciale, le deuxième passage dans la Ville de Mende.

Leader provisoire

Mika a ensuite repris l'avantage en signant son quatrième scratch au cours de la cinquième ES, le deuxième passage à Goudard. Le pilote, champion de Madagascar en 2022, a toutefois perdu plusieurs places au début de la deuxième journée et a terminé neuvième à la sixième ES, « Le Bron ». Il s'est ensuite contenté de gérer son avance lors des trois dernières spéciales du dimanche, tout en signant un cinquième scratch à la neuvième et avant-dernière épreuve spéciale, pendant le second passage de l'ES « Le Bron ».

L'équipage Mika-Mélissa avait déjà remporté les deux premières manches. À savoir l'épreuve inaugurale, le Rallye Terre des Causses, qui s'est déroulée du 4 au 6 avril, et la deuxième, le Rallye d'Aléria, du 29 au 31 mai.

Au classement provisoire, Mika Rasoamaromaka et Mélissa Declerck occupent la première place, crédités de 253 points à l'issue des trois manches disputées. Le duo Florian Bouchonneau - Jeanne Rey est en seconde position (209 points), suivi par l'équipage Anaël Cayla - Rémi Nolorgues (195 points).

Faniry Rasoamaromaka, aux côtés de Manon Deliot sur une Citroën C3 R5, a de son côté terminé à la sixième place, avec un temps cumulé de 1:36:41.7 dans le groupe et la classe R5/Rally2.

La 4e manche, le Rallye Terre des Cardabelles, aura lieu les 11 et 12 octobre. Et la cinquième et dernière manche, le Rallye Terre de Vaucluse, est programmée du 7 au 9 novembre.