Madagascar: Rallye des causes/Clio Trophy - Troisième victoire consécutive pour Mika

2 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Mika Rasoamaromaka s'est hissé, pour la troisième fois d'affilée, sur la plus haute marche du podium du Clio Trophy Terre en France. Il a remporté la victoire au Rallye National de Lozère.

Et de trois. En démonstration, le jeune pilote malgache Mika Rasoamaromaka a réalisé un parcours sans faute durant le championnat de France Rallye Terre Clio Trophy, ce week-end.

L'équipage mixte, composé de Mika et de Mélissa Declerck, au volant d'une Renault Clio, a arraché sa troisième victoire consécutive dans la catégorie Rally5, à l'occasion de la 14e édition du Rallye National de Lozère, comptant pour le championnat de France des rallyes sur terre.

Mika a bouclé les dix épreuves spéciales du samedi et du dimanche en 1:44:28.0, dans la catégorie Rally5 et deux roues motrices. Le duo Mika-Mélissa a été talonné de près par l'équipage Anaël Cayla - Rémi Nolorgues (+00:19.0), en seconde position, tandis que l'équipage Florian Bouchonneau - Jeanne Rey complète le podium (+00:45.0).

Le pilote de la Grande Île a dominé la course dès le début de la première journée. Il a réalisé cinq scratches sur les dix spéciales au programme. Il a signé les meilleurs temps lors des trois premières ES : « Ville de Mende » (11,5 km), Goudard (9,40 km) et Causse et Chamac (14,9 km). Il a réalisé le troisième meilleur temps à la quatrième spéciale, le deuxième passage dans la Ville de Mende.

Leader provisoire

Mika a ensuite repris l'avantage en signant son quatrième scratch au cours de la cinquième ES, le deuxième passage à Goudard. Le pilote, champion de Madagascar en 2022, a toutefois perdu plusieurs places au début de la deuxième journée et a terminé neuvième à la sixième ES, « Le Bron ». Il s'est ensuite contenté de gérer son avance lors des trois dernières spéciales du dimanche, tout en signant un cinquième scratch à la neuvième et avant-dernière épreuve spéciale, pendant le second passage de l'ES « Le Bron ».

L'équipage Mika-Mélissa avait déjà remporté les deux premières manches. À savoir l'épreuve inaugurale, le Rallye Terre des Causses, qui s'est déroulée du 4 au 6 avril, et la deuxième, le Rallye d'Aléria, du 29 au 31 mai.

Au classement provisoire, Mika Rasoamaromaka et Mélissa Declerck occupent la première place, crédités de 253 points à l'issue des trois manches disputées. Le duo Florian Bouchonneau - Jeanne Rey est en seconde position (209 points), suivi par l'équipage Anaël Cayla - Rémi Nolorgues (195 points).

Faniry Rasoamaromaka, aux côtés de Manon Deliot sur une Citroën C3 R5, a de son côté terminé à la sixième place, avec un temps cumulé de 1:36:41.7 dans le groupe et la classe R5/Rally2.

La 4e manche, le Rallye Terre des Cardabelles, aura lieu les 11 et 12 octobre. Et la cinquième et dernière manche, le Rallye Terre de Vaucluse, est programmée du 7 au 9 novembre.

