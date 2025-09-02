Madagascar: Nomination - Un Malgache à la tête de la Logistique pétrolière

La Logistique pétrolière de Madagascar (LPSA) a un nouveau directeur général. Jeudi dernier, Sandasahala Ratsimbazafy a officiellement succédé à Matthieu Bouvy, marquant un changement inédit dans l'histoire de l'entreprise. Il devient en effet le tout premier Malgache à diriger cette société spécialisée dans le stockage et la distribution de carburants à travers le pays.

Fort d'une solide expérience dans le secteur pétrolier, Sandasahala Ratsimbazafy a notamment occupé le poste de Retail Manager chez Vivo Energy, qui est le licencié de la marque Shell en Afrique, avant de rejoindre une compagnie de distribution malgache. Sa nomination, qualifiée par la LPSA de « moment symbolique pour l'entreprise », illustre l'engagement de la société à renforcer ses racines locales et à miser sur les talents nationaux pour piloter son développement futur.

La LPSA occupe une place stratégique dans le paysage énergétique malgache. Selon l'Office malgache des hydrocarbures, elle détient des licences couvrant le transport d'hydrocarbures par route, mer, rail et pipeline, ainsi que le stockage. Cette diversité de compétences lui permet d'assurer un approvisionnement stable et sécurisé en carburant sur l'ensemble du territoire.

Pour le nouveau directeur général, la priorité sera de consolider la position de l'entreprise sur le marché national tout en poursuivant sa modernisation et son ancrage local. Son arrivée est également perçue comme un point fort pour le secteur, incarnant un exemple de professionnalisation et de confiance dans les compétences malgaches pour la gestion des grandes entreprises du pays.