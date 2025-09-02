Madagascar: Antsiranana - L'innovation numérique au service du tourisme

Antsiranana a accueilli pour la première fois l'édition du concours Hackathon Redshalk, du 27 au 29 août. Ce rendez-vous, placé sous le signe de l'innovation et de la créativité numérique, avait pour thème central le tourisme.

Pendant trois jours, étudiants en technologies numériques et acteurs du tourisme ont travaillé côte à côte pour transformer des problématiques concrètes en solutions digitales innovantes, destinées à promouvoir la région. Établissements hôteliers, tours-opérateurs, sites touristiques et entreprises spécialisées dans le tourisme professionnel figuraient parmi les partenaires.

Lancé en 2022 par l'association Incharge, le projet s'est exporté cette année à Antsiranana grâce au partenariat avec Vahatra Center, centre d'incubation de porteurs de projets engagé dans l'accompagnement des jeunes talents.

Sept groupes de quatre étudiants en informatique se sont constitués. Chaque équipe a été associée à un opérateur touristique afin de répondre à des besoins identifiés sur le terrain. Les travaux se sont déroulés au centre d'incubation de l'Institut supérieur de technologie (IST) d'Antsiranana, lieu emblématique de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans la région.

Durant quarante-huit heures, les participants ont mobilisé leurs compétences en programmation, en créativité et en gestion de projet. Ils ont développé des prototypes de solutions numériques, présentés ensuite devant un jury de professionnels et de partenaires. Applications mobiles, plateformes de services, outils de gestion ou projets liés à l'intelligence artificielle : la variété des propositions a démontré que l'innovation ne se limite pas aux grandes capitales technologiques.

Entre jeunesse locale et entrepreneuriat touristique

À l'issue du concours, sept projets ont vu le jour, dont quatre ont été distingués par Vahatra Center et Orange Madagascar, lors d'une cérémonie organisée samedi à l'Alliance Française d'Antsiranana. Un « coup de coeur » du jury a en outre récompensé une équipe particulièrement créative.

L'événement a aussi mis en lumière une contradiction persistante : alors que la ville compte trois écoles supérieures spécialisées - l'IST, l'ESP et l'ENSET - ses étudiants en numérique peinent à trouver leur place sur le marché local, les établissements ayant souvent recours à des développeurs extérieurs.

« L'initiative a également permis de créer des passerelles entre le monde du numérique et celui de l'entrepreneuriat touristique. Les participants ont non seulement acquis de nouvelles compétences techniques et organisationnelles, mais ils ont aussi élargi leur réseau en rencontrant des acteurs clés du secteur », souligne Omegaslla Masolahy Colletta, responsable formation et événementiel au Vahatra Center.

Au-delà de la compétition, le Hackathon a illustré la possibilité de rapprocher l'offre et la demande au niveau local. Les étudiants ont trouvé des opportunités concrètes, les établissements ont bénéficié de solutions adaptées à moindre coût, et les récompenses décernées offrent aux jeunes talents une visibilité précieuse, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations.