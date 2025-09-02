Madagascar: RN7 - La réhabilitation des routes cause des dérangements

La RN7, qui relie Antananarivo à Toliara via Antsirabe, reste un parcours semé d'embûches pour les conducteurs et passagers. L'état dégradé de certaines sections rend la circulation lente et parfois dangereuse. « Sur certains tronçons, il est impossible de rouler normalement. On craint pour nos véhicules, mais surtout pour nos vies », confie un transporteur empruntant la RN7. Les usagers dénoncent également la poussière, conséquence directe de l'enlèvement de la couche de roulement, qui rend la circulation difficile et pénible sur plusieurs kilomètres.

« Même avec un cache-bouche, respirer était presque insupportable. On se croit sur un terrain de foot, tellement il est poussiéreux », raconte Raïssa Nasaina, voyageuse. Malgré ces désagréments, le ministère des Travaux publics assure que les travaux de réhabilitation et d'amélioration de la RN7 se poursuivent selon le calendrier prévu. Ces interventions concernent plusieurs tronçons clés, avec des opérations de scarification, de pose de couches de base et de roulement, ainsi que le renforcement des infrastructures existantes.

Désagréments

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif reste de sécuriser l'axe et d'améliorer durablement les conditions de circulation pour tous les usagers, même si cela implique des contraintes temporaires. Dans la région Vakinankaratra, sur le lot 03A Antananarivo-Ambatolampy, la scarification entre PK55 et PK58 est terminée. La pose de la couche de roulement progresse actuellement entre PK58 et PK66, tandis que la couche de base est en cours d'installation entre PK66 et PK72. Pour le lot 03B Ampitatafika-Antsirabe, la première phase de pose de la couche de base se poursuit à Ampitatafika.

À Antsirabe, des travaux de nettoyage et de renforcement des infrastructures d'irrigation sont en cours, selon toujours un communiqué du ministère des Travaux publics publié la semaine dernière. Les usagers espèrent que la réhabilitation de cet axe s'achèvera rapidement, car les désagréments perturbent leur quotidien.