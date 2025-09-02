Madagascar: Mobilité urbaine - La digitalisation au service des chauffeurs

2 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Dans la capitale, la mobilité urbaine reste un défi majeur, entre circulation dense et transports souvent irréguliers. Dans cette optique, certaines solutions numériques commencent à transformer le quotidien des chauffeurs professionnels.

Depuis le début de l'année 2024, l'application Misy permet aux conducteurs de gérer leurs activités de manière digitale. L'outil offre un suivi en temps réel des courses, un historique complet des trajets et des revenus, ainsi que la possibilité d'éditer des factures. La géolocalisation et un algorithme d'optimisation permettent de réduire les temps d'attente et les trajets à vide, rendant le travail plus efficace.

Pour les chauffeurs, cela se traduit par une meilleure visibilité sur leurs revenus et une organisation plus flexible de leur journée. « Notre objectif est de donner aux chauffeurs les moyens de se professionnaliser tout en simplifiant leur travail au quotidien. La digitalisation n'est pas seulement un outil, c'est un véritable levier pour mieux planifier leurs courses et mieux suivre leurs revenus », explique le responsable de Misy.

Compétitifs

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'accompagnement va au-delà des outils numériques. Des formations et des newsletters sectorielles sont proposées pour aider les chauffeurs à se familiariser avec les nouvelles pratiques du transport urbain et rester compétitifs. L'impact est double : pour les chauffeurs, c'est un outil concret pour optimiser leurs trajets et réduire les coûts.

Pour la ville, cela contribue à rationaliser la mobilité et à introduire progressivement des pratiques plus professionnelles et connectées dans le secteur des transports. À Madagascar, la digitalisation du transport urbain montre comment la technologie peut transformer une profession traditionnelle.

Pour les chauffeurs, elle ouvre des perspectives d'organisation, de revenus et de formation jusque-là difficilement accessibles, tout en posant les bases d'une mobilité plus structurée et fiable dans les villes malgaches.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.