Madagascar: Mobilité urbaine - La digitalisation au service des chauffeurs

Dans la capitale, la mobilité urbaine reste un défi majeur, entre circulation dense et transports souvent irréguliers. Dans cette optique, certaines solutions numériques commencent à transformer le quotidien des chauffeurs professionnels.

Depuis le début de l'année 2024, l'application Misy permet aux conducteurs de gérer leurs activités de manière digitale. L'outil offre un suivi en temps réel des courses, un historique complet des trajets et des revenus, ainsi que la possibilité d'éditer des factures. La géolocalisation et un algorithme d'optimisation permettent de réduire les temps d'attente et les trajets à vide, rendant le travail plus efficace.

Pour les chauffeurs, cela se traduit par une meilleure visibilité sur leurs revenus et une organisation plus flexible de leur journée. « Notre objectif est de donner aux chauffeurs les moyens de se professionnaliser tout en simplifiant leur travail au quotidien. La digitalisation n'est pas seulement un outil, c'est un véritable levier pour mieux planifier leurs courses et mieux suivre leurs revenus », explique le responsable de Misy.

Compétitifs

L'accompagnement va au-delà des outils numériques. Des formations et des newsletters sectorielles sont proposées pour aider les chauffeurs à se familiariser avec les nouvelles pratiques du transport urbain et rester compétitifs. L'impact est double : pour les chauffeurs, c'est un outil concret pour optimiser leurs trajets et réduire les coûts.

Pour la ville, cela contribue à rationaliser la mobilité et à introduire progressivement des pratiques plus professionnelles et connectées dans le secteur des transports. À Madagascar, la digitalisation du transport urbain montre comment la technologie peut transformer une profession traditionnelle.

Pour les chauffeurs, elle ouvre des perspectives d'organisation, de revenus et de formation jusque-là difficilement accessibles, tout en posant les bases d'une mobilité plus structurée et fiable dans les villes malgaches.