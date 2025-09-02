Madagascar: Rentrée Mifampitsinjo/Mahamasina - Des parents dénoncent une mauvaise organisation

Une vive indignation a éclaté hier à Mahamasina. De nombreuses personnes, venues bénéficier de fournitures scolaires à moitié prix (-50 %) dans le cadre de la rentrée Mifampitsinjo, n'ont pas pu accéder au site. Selon les témoignages recueillis sur place, certains parents et élèves attendaient depuis samedi, espérant profiter de cette opération mise en place par la Présidence de la République.

« Mais les portes ne s'ouvraient que quelques heures par jour. Dimanche, l'accès a été bloqué en raison de l'accueil des Barea, et les personnes présentes n'ont reçu qu'un numéro », rapporte une mère de famille.

L'attente pour récupérer les kits scolaires Mifampitsinjo a été longue et éprouvante, provoquant frustration et incompréhension. « J'étais déjà sur place depuis 3 h du matin. Certains disent qu'il faut un ticket, alors que nous n'avions besoin que de notre carnet biométrique et d'une carte d'identité nationale », témoigne Mevatiana, une autre mère de famille.

D'autres acheteurs dénoncent la présence de revendeurs qui auraient pu entrer avant eux. « Nous étions là depuis 5 h du matin. Des personnes arrivées après nous sont déjà à l'intérieur. Nous pensons que ce sont des revendeurs. Peut-être y a-t-il des détournements de fournitures », explique une mère de famille ayant fait la queue depuis des heures.

Face à cette situation, de nombreuses personnes se sont vu refuser l'entrée. La police chargée de la sécurité sur place invoque un stock presque épuisé. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer des anomalies dans l'organisation. La rentrée Mifampitsinjo devait initialement se dérouler sur trois jours, et certains parents espèrent que l'événement pourra se poursuivre dans de meilleures conditions.