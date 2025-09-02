Madagascar: Empoisonnement - Des victimes encore sous traitement

Depuis le cas d'empoisonnement, à la mi-juin, lors d'une fête d'anniversaire, plusieurs victimes continuent de suivre des traitements. Elles présentent encore des signes inquiétants après leur sortie de l'hôpital, selon leurs proches, hier. La plupart d'entre elles souffrent de problèmes respiratoires. Le père de l'une des victimes raconte que son enfant se plaint de lourdeurs digestives, est très amaigri et présente des troubles psychiques ainsi qu'un malaise général. Cette victime suit des soins psychologiques et prend des traitements cardiaques en ce moment.

Ce patient, ainsi que quelques autres victimes, est surveillé auprès de l'Institut médical de Madagascar (IMM) à Ampefiloha. Ils se rendent à des contrôles réguliers dans cet hôpital et sont récupérés à domicile par une ambulance. L'État prend en charge la suite de leurs traitements.

Depuis le mois de juin, une trentaine de décès ont été recensés à la suite de cet événement. Un patient, le dernier qui n'est pas sorti de l'hôpital depuis cet incident, serait encore hospitalisé au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona le week-end dernier. Son état se serait amélioré.

Cependant, les séquelles de l'intoxication restent une source d'inquiétude pour les familles. Elles craignent que leurs proches ne puissent pas reprendre le cours normal de leur vie.