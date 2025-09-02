Madagascar: Empoisonnement - Des victimes encore sous traitement

2 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Depuis le cas d'empoisonnement, à la mi-juin, lors d'une fête d'anniversaire, plusieurs victimes continuent de suivre des traitements. Elles présentent encore des signes inquiétants après leur sortie de l'hôpital, selon leurs proches, hier. La plupart d'entre elles souffrent de problèmes respiratoires. Le père de l'une des victimes raconte que son enfant se plaint de lourdeurs digestives, est très amaigri et présente des troubles psychiques ainsi qu'un malaise général. Cette victime suit des soins psychologiques et prend des traitements cardiaques en ce moment.

Ce patient, ainsi que quelques autres victimes, est surveillé auprès de l'Institut médical de Madagascar (IMM) à Ampefiloha. Ils se rendent à des contrôles réguliers dans cet hôpital et sont récupérés à domicile par une ambulance. L'État prend en charge la suite de leurs traitements.

Depuis le mois de juin, une trentaine de décès ont été recensés à la suite de cet événement. Un patient, le dernier qui n'est pas sorti de l'hôpital depuis cet incident, serait encore hospitalisé au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona le week-end dernier. Son état se serait amélioré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, les séquelles de l'intoxication restent une source d'inquiétude pour les familles. Elles craignent que leurs proches ne puissent pas reprendre le cours normal de leur vie.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.