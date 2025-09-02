Madagascar: Karting/Championnat de Madagascar - Mahary et Matthew s'illustrent

La piste SRK d'Imerintsiatosika a vibré, dimanche, au rythme du troisième Grand Prix du championnat national de karting. Dans une ambiance électrique, les pilotes des différentes catégories se sont affrontés avec intensité, offrant aux spectateurs un spectacle à la hauteur de leurs attentes, malgré les tensions au cours de la finale Élite.

En catégorie Élite, la hiérarchie a été respectée malgré quelques rebondissements. Mahary Rabary, bien qu'il ne lutte pas pour le championnat de Madagascar, a confirmé son statut de favori en tant qu'ancien champion national, en dominant la finale avec autorité.

Derrière lui, Nathan Razafindrakoto a su déjouer la concurrence pour s'emparer de la deuxième place, devançant Nomena Randrianarisoa, solide et régulier. Le fait marquant de la journée reste toutefois la disqualification de Mboara Razafindratsimba, initialement bien placé, mais sanctionné pour une infraction au règlement. Une décision qui relance la course au titre national.

Chez les femmes, Julia Baumann a régné en patronne. Intouchable, elle a mené sa course avec constance pour monter sur la plus haute marche du podium. Derrière elle, Anaïs Moran Razafindrabesa a décroché une belle deuxième place, tandis que Sherina Mac Siou Tsong a complété le podium.

Montée en puissance des filles

La présence de trois pilotes féminines de haut niveau confirme la montée en puissance de cette catégorie et son importance dans la promotion du karting malgache.

La catégorie Junior a offert l'un des plus beaux duels du week-end. Matthew Andriambelo, impérial, a pris la tête pour ne plus la lâcher, s'imposant face à Matheo Rajomarison, toujours aussi combatif, et à Mikajiniaina Razafimahatratra en troisième position.

La performance de ces jeunes pilotes laisse entrevoir une belle relève pour le karting malgache. En trois manches de compétition, Matthew Andriambelo confirme qu'il est un candidat sérieux au titre national.

En catégorie Minime non plus, les plus jeunes n'ont pas été en reste. Iharimandresy Rabearison a triomphé avec brio, devançant Alexia Andrianarijaona, auteure d'une course courageuse, et Mathieu Rakotoary.

Rendez-vous est déjà pris pour le 5 octobre, date de la prochaine étape, qui promet de nouveaux bras de fer entre concurrents.