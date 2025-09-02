Madagascar: 5X5 U20/Championnats de Madagascar - EBF filles et NBE garçons ravissent les titres

Le rideau est tombé, dimanche à Arivonimamo, dans la région Itasy, sur le championnat national de basketball U20, filles et garçons. Après plus d'une semaine de compétition intense, l'édition 2025 a couronné deux équipes issues de deux régions, mais animées par la même soif de victoire : NBE d'Analamanga chez les garçons et EBF Haute-Matsiatra chez les filles.

Dans la catégorie féminine, les basketteuses d'EBF de Haute-Matsiatra ont brillé par leur discipline et leur endurance. En finale, elles se sont imposées face à Mb2all d'Analamanga (55 à 43), décrochant un titre mérité. La formation de Vakinankaratra a complété le podium en dominant Dunamis d'Analamanga (38-34) pour la troisième place. Le sacre d'EBF est venu confirmer la force de son collectif et la performance exceptionnelle de Mianjosa Kolonina Rakotonirina, élue à la fois meilleure joueuse et meilleure marqueuse du tournoi féminin.

Chez les garçons, la finale a offert un duel haletant entre deux clubs d'Analamanga : NBE et Fandrefiala. Portés par un Emame Valentin inspiré, élu meilleur joueur, les champions d'Analamanga ont triomphé (53 à 46) arrachant ainsi le trophée.

Émergence de nouveaux talents

Le RBC de Boeny, battu en demi-finale, a sauvé l'honneur en obtenant la médaille de bronze aux dépens de l'ASB d'Itasy (73-31). Le titre de meilleur marqueur est revenu à Heriniaina Stéphane de la même équipe, auteur de 113 points au cours du tournoi, preuve d'un talent offensif indéniable.

Ce sommet national U20 a confirmé l'émergence d'une nouvelle génération de basketteurs, filles et garçons, appelés à renforcer dans un avenir proche les sélections régionales et nationales. Il a également mis en lumière la vitalité du basketball malgache, notamment dans les régions où les centres de formation s'emploient à forger des talents compétitifs.

L'ambiance à Arivonimamo, rythmée par la ferveur des supporters et la qualité des rencontres, témoigne de l'importance de ces championnats dans la structuration de la discipline. En clôturant l'événement, la Fédération Malagasy de Basketball a salué les efforts des clubs et des encadreurs, tout en réaffirmant sa volonté de miser sur la jeunesse pour bâtir l'avenir de la balle orange.

RÉSULTATS

Classement final - U20 filles 1re place et Championnes : EBF de Haute-Matsiatra ; 2e place: Mb2all d'Analamanga : 3e place : JEA de Vakinankaratra ; 4e place : Dunamis d'Analamanga.Classement final - U20 garçons 1re place : NBE Analamanga2e place : FANDREFIALA Analamanga3e place : RBC Boeny4e place : ASB ItasyDonné Raherinjatovo