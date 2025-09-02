Madagascar: Basketball 3x3 - Les Malgaches brillent en Russie

Le tournoi international de basketball 3x3 en Russie a mis en lumière l'adresse des joueurs malgaches. Ils se sont inclinés sur le score serré de 19-21 en finale.

La rencontre internationale de basketball 3x3 de Perm s'est achevée, dimanche, avec un titre de vice-champion pour les représentants de la Grande Île qui évoluent sous le nom d'Antananarivo. Ce tournoi, disputé sur deux journées, les 30 et 31 août, a mis en évidence le savoir-faire des quatre membres de l'équipe nationale. Mais le résultat laisse un goût d'inachevé, car Antananarivo s'est incliné de justesse en finale par 19-21.

Les quatre représentants malgaches -- Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnol Alpha Solondrainy et Anthony Rasolomanana -- ont, une fois de plus, porté très haut les couleurs de Madagascar, au cours de ce rendez-vous relevé. Ils ont enchaîné les performances de haut niveau.

L'aventure a débuté par une victoire solide contre BC 10 Moscow (17-14) durant la première rencontre jouée vendredi. Une défaite d'un souffle face à Bionord Pro Perm (20-21), la nuit de vendredi, n'a pas entamé le moral des troupes.

En quart de finale, les Malgaches ont livré une prestation magistrale en dominant la puissante formation de Ljubljana de Slovénie sur le score net de 21-12. Une victoire qui a positionné les joueurs d'Antananarivo comme de sérieux prétendants au titre.

En demi-finale, ils ont confirmé leur régularité et leur combativité en s'imposant 21-19 contre les Russes de l'Alfarocket Team, s'offrant ainsi une première finale internationale à ce niveau.

Une confirmation du potentiel malgache

Face à Kourchatov, l'ultime duel a tenu toutes ses promesses : intensité, suspense et spectacle étaient au rendez-vous. Menés par un Livio Ratianarivo, inspiré et désigné meilleur joueur du tournoi, les Malgaches ont tenu tête à leurs adversaires jusqu'au bout, ne s'inclinant que sur le fil (19-21).

Cette deuxième place, obtenue face à des équipes aguerries du circuit 3x3, marque une étape significative dans l'ascension du basketball malgache dans cette discipline. Champions d'Afrique en titre, les Malgaches confirment leur statut et prouvent que Madagascar a toute sa place dans l'élite mondiale du 3x3.

La performance d'Antananarivo témoigne d'une maturité croissante des basketteurs malgaches, capables d'affronter les meilleures équipes mondiales. Un collectif soudé, une intensité défensive redoutable et une créativité offensive déstabilisante sont les atouts de la bande à Livio Ratianarivo.

Cette expérience russe constitue également un précieux tremplin en vue de la prochaine échéance : les Championnats d'Afrique de basketball 3x3, que Madagascar accueillera pour la deuxième fois à Antananarivo, en décembre. Même en s'étant inclinés à Perm, les basketteurs malgaches pu avoir un avant-goût prometteur de ce que pourrait être leur avenir sur la scène mondiale du 3x3.