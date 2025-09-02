Madagascar: Palais d'Iavoloha - Rôrô et ses hommes primés et décorés

Pluie de primes après la cérémonie de décoration. Les acteurs du succès des Barea au Championnat d'Afrique des Nations ont tous été décorés hier, au palais d'État d'Iavoloha. Les Barea, quant à eux, ont reçu leurs primes dans un carton, au lieu de l'habituelle enveloppe. Le montant exact n'a pas été dévoilé.

« Vous avez pu réaliser cet exploit face à une grande nation du football africain en finale grâce à votre force mentale, votre esprit d'équipe (...) et au leadership du coach Rôrô», a souligné le président Andry Rajoelina.

Le coach Rôrô et quatre joueurs- en l'occurrence Lalaina, Dax, Onja et Tony- ont été élevés au grade d'Officier de l'Ordre national. Les autres joueurs des Barea ont été faits Chevaliers de l'Ordre national.

Le team manager, le staff médical, le responsable de la communication et les intendants ont été promus au rang de Chevalier de l'ordre du Mérite sportif, tandis que le staff médical a également été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre du Mérite national. Le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa, a été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre du Mérite national. Les douze membres de la Fédération, quant à eux, ont reçu l'Ordre du Mérite sportif.

Deux militaires et un policier ont bénéficié d'un avancement de grade. Le latéral droit de l'AS Fanalamanga, l'agent de police de 2e échelon Rado Rabemanantsoa, a été promu sous-brigadier. L'attaquant du Cosfa et meilleur buteur, Toky Rakotondraibe, du 1er bataillon appui-feux à Betongolo, a obtenu un avancement méritoire pour accéder au grade de caporal. Enfin, Rolland Rakotonandrasana, dit Darola, a été engagé dans les Forces armées.