Madagascar: Concert - Hafa célèbre l'unité musicale

Le 5 septembre à Akany La Terrasse Antsahavola, « Hafa » proposera un mini-festival inédit où quatre styles musicaux fusionneront pour défendre un même message : culture, éducation et écologie. Antananarivo s'apprête à vibrer au rythme de la diversité. Le 5 septembre à 19 heures, Akany La Terrasse Antsahavola accueillera la toute première édition de « Hafa », un concert qui se veut plus qu'un simple rendez-vous musical : un véritable manifeste artistique en faveur de la différence comme richesse.

Sur scène, quatre groupes que tout oppose en apparence uniront leurs énergies pour offrir une expérience rare. Naday apportera la puissance du rock, Vi déclinera la poésie du slam en français, Rolf insufflera les rythmes entraînants du funk, et Jahleone fera résonner un rap français vibrant et engagé.

Chacun de ces univers apportera sa propre couleur, mais tous convergeront vers une seule et même idée : l'art est un langage universel capable de fédérer. Ce mini-festival, intitulé « Hafa » - qui signifie « autre » ou « alternatif » -, porte en lui une volonté claire : montrer que les différences ne sont pas des barrières mais des passerelles. Les organisateurs ont choisi ces quatre artistes précisément parce que leurs messages se rejoignent.

Ensemble, ils défendront des valeurs universelles, celles de la culture, de l'éducation et de l'écologie. À travers ce concert, chaque note, chaque mot, chaque rythme sera une graine semée pour rappeler que chaque expression artistique a son importance.