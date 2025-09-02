Madagascar: Soavinandriana - Un motard se tue contre un 4x4

Un grave accident a coûté la vie à un homme de 72 ans, avant-hier, sur la Route nationale 43, au niveau d'Ambohibao Soavinandriana. La victime, au guidon d'un motocross, a été percutée de plein fouet par un 4x4 de marque Toyota Hilux, circulant en sens inverse. Le choc frontal lui a été fatal, tandis que le conducteur du véhicule tout-terrain, âgé de 39 ans, a été placé en garde à vue par la Police nationale.

Selon les premières constatations, l'accident s'est produit sur une descente située hors agglomération. Les enquêteurs évoquent une perte de contrôle du véhicule, ce qui a conduit à la collision. Aussi, la responsabilité de l'automobiliste est-elle pointée du doigt.

La violence de l'impact a transformé la moto de la victime en un amas de ferraille. Le guidon, la jante et les pneus ont été complètement détruits. Quant au tout-terrain, il a subi de lourds dégâts matériels : la partie avant est méconnaissable, la carrosserie droite enfoncée, et le pare-brise a volé en éclats sous la force du choc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le motocycliste n'a d'ailleurs pas survécu sous cette violence. Son corps a été transporté à la morgue du Centre hospitalier de référence du district de Soavinandriana, où sa famille a été appelée à l'identifier. Les autorités locales soulignent que l'homme était un habitué de la route et qu'il circulait régulièrement dans la zone.

La Police nationale a immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les circonstances du drame. Le conducteur du Toyota Hilux, placé en garde à vue, sera entendu sur les faits.

Cet accident relance le débat sur la prudence au volant sur la nationale 43, connue pour ses virages serrés, ses tronçons sinueux, ainsi que ses longues descentes accidentogènes.