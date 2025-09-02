Tunisie: Le Président Saïed se rend sur les places de Tunis rénovées

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu hier soir sur les places Barcelone et Mongi Bali, dont la réhabilitation a été supervisée par le génie militaire.

L'importance des espaces publics

Selon une vidéo publiée sur la page Facebook de la Présidence, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité pour la municipalité et les parties concernées d'assurer l'entretien quotidien et continu de ces espaces. Il a également annoncé que les bâtiments voisins appartenant à l'État seraient repeints dans les prochains jours.

Le Président a rappelé que la place Barcelone, créée en 1972, était autrefois en excellent état avant d'être négligée. Il a salué la rapidité des travaux menés par le génie militaire, qui a suivi chaque détail du projet. Il a souligné l'importance de mettre ces espaces à la disposition des citoyens tunisiens et de maintenir leur propreté et leur beauté. « C'est la révolution culturelle que nous cherchons à accomplir dans toute la République », a-t-il déclaré.

Un projet de réaménagement ambitieux

Le projet de rénovation de la place Barcelone comprenait un réaménagement complet, avec le renouvellement de la fontaine centrale et l'ajout de deux fontaines latérales. L'objectif est de valoriser la beauté de ces espaces publics et d'assurer leur rayonnement culturel et social.

D'un coût de 10 millions de dinars (hors taxes), le projet a été supervisé par la Direction générale du génie militaire, en collaboration avec la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) et la municipalité de Tunis.

Le Président Saïed a réitéré son appel à généraliser ce type de travaux et à entretenir les espaces publics dans tout le pays, en créant davantage d'espaces verts pour retrouver une « Tunisie verte » du nord au sud.

À l'écoute des citoyens

Profitant de sa visite, le Président a échangé avec plusieurs citoyens, écoutant leurs préoccupations et assurant que le travail se poursuit sans relâche pour trouver des solutions. Interrogé sur les longs délais d'attente dans les transports en commun, il a affirmé que des efforts étaient en cours pour améliorer le service, notamment en renforçant la flotte de bus et en réparant les rames du métro léger.

Le Président s'est également rendu à la gare de Tunis, récemment rénovée, où il a également discuté avec des passagers.