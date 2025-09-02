Tunisie: Le Président Saïed se rend sur les places de Tunis rénovées

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu hier soir sur les places Barcelone et Mongi Bali, dont la réhabilitation a été supervisée par le génie militaire.

L'importance des espaces publics

Selon une vidéo publiée sur la page Facebook de la Présidence, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité pour la municipalité et les parties concernées d'assurer l'entretien quotidien et continu de ces espaces. Il a également annoncé que les bâtiments voisins appartenant à l'État seraient repeints dans les prochains jours.

Le Président a rappelé que la place Barcelone, créée en 1972, était autrefois en excellent état avant d'être négligée. Il a salué la rapidité des travaux menés par le génie militaire, qui a suivi chaque détail du projet. Il a souligné l'importance de mettre ces espaces à la disposition des citoyens tunisiens et de maintenir leur propreté et leur beauté. « C'est la révolution culturelle que nous cherchons à accomplir dans toute la République », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un projet de réaménagement ambitieux

Le projet de rénovation de la place Barcelone comprenait un réaménagement complet, avec le renouvellement de la fontaine centrale et l'ajout de deux fontaines latérales. L'objectif est de valoriser la beauté de ces espaces publics et d'assurer leur rayonnement culturel et social.

D'un coût de 10 millions de dinars (hors taxes), le projet a été supervisé par la Direction générale du génie militaire, en collaboration avec la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) et la municipalité de Tunis.

Le Président Saïed a réitéré son appel à généraliser ce type de travaux et à entretenir les espaces publics dans tout le pays, en créant davantage d'espaces verts pour retrouver une « Tunisie verte » du nord au sud.

À l'écoute des citoyens

Profitant de sa visite, le Président a échangé avec plusieurs citoyens, écoutant leurs préoccupations et assurant que le travail se poursuit sans relâche pour trouver des solutions. Interrogé sur les longs délais d'attente dans les transports en commun, il a affirmé que des efforts étaient en cours pour améliorer le service, notamment en renforçant la flotte de bus et en réparant les rames du métro léger.

Le Président s'est également rendu à la gare de Tunis, récemment rénovée, où il a également discuté avec des passagers.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.