Tunisie: Kaïs Saïed rencontre des doctorants - 'Les compétences tunisiennes prendront la place des responsables défaillants'

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 1er septembre une délégation de doctorants, avec lesquels il a discuté des défis auxquels sont confrontés les diplômés universitaires en Tunisie.

Lors de cette rencontre, le chef de l'État a souligné que le recrutement doit se faire à travers des concours, garantissant la transparence et l'égalité de traitement entre tous les candidats.

Selon un communiqué de la Présidence, Kaïs Saïed a réaffirmé que les compétences tunisiennes, qu'il s'agisse des doctorants ou des diplômés du supérieur au chômage, sont prêtes à assumer leurs responsabilités. Il a promis de leur ouvrir de larges perspectives d'avenir, affirmant que « ces compétences prendront désormais la place des responsables défaillants » qui agissent comme des « relais de lobbies » au sein de plusieurs services publics.

Le Président a également mis en garde toute personne qui tenterait d'aggraver la situation pour les citoyens, affirmant que la Tunisie n'a « plus besoin d'eux ».