Madagascar: Art contemporain - « Au chant des sirènes » remporte la Bourse à la création

L'Alliance Française d'Antananarivo (AFA) a révélé le nom du lauréat de son programme « Bourse à la création », lancé en début d'année. Ce programme de résidence artistique vise à soutenir des projets contemporains porteurs de sens, en favorisant les croisements entre disciplines.

Plus de trente candidatures ont été déposées, mais c'est le projet « Au chant des sirènes » qui a conquis le jury. Porté par trois femmes artistes composées de la plasticienne et performeuse réunionnaise Magalie Grodin, de la chanteuse et multi-instrumentiste Faragasy, ainsi que de la danseuse, chorégraphe et entrepreneure culturelle originaire d'Antsiranana, Chacha. Ensemble, elles remportent la bourse de 7,5 millions d'ariary, assortie d'un accompagnement personnalisé.

Durant leur résidence à l'AFA jusqu'à la fin septembre, les artistes animent également des ateliers destinés au jeune public, créant ainsi des passerelles entre la transmission et l'expérimentation. Le fruit de leur travail sera dévoilé le 4 octobre à l'AFA Andavamamba sous forme d'un spectacle-vernissage, mêlant musique traditionnelle, danse et art plastique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de la performance, « Au chant des sirènes» se veut une exploration de l'écoféminisme, en questionnant les oppressions patriarcales, coloniales et environnementales. La scène se transforme en un espace rituel et politique, une lettre vivante adressée au patriarcat. Ancrée dans les territoires marqués par l'histoire de l'esclavage et des luttes invisibilisées, la création s'affirme comme une démarche de guérison collective. Accessible et immersive, elle invite le public à une expérience de réflexion, d'écoute et de réappropriation poétique.