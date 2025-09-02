Madagascar: Rentrée scolaire - L'octroi des fournitures suit un contrôle strict

L'opération « Rentrée Mifampitsinjo » , initiée par le couple présidentiel, a consisté à offrir une réduction de 50 % sur les kits scolaires nécessaires, l'objectif étant d'alléger les dépenses des parents. Des contrôles stricts ont été appliqués pendant trois jours, de samedi jusqu'à hier, devant les stands de vente installés devant l'Hôtel de ville de Mahajanga.

Les conditions obligatoires d'éligibilité comprenaient la présentation du carnet biométrique du fokontany, ainsi que du bulletin de notes et de la carte d'identité scolaire de l'élève.

Seuls les élèves des établissements scolaires inscrits en classe d'examen (CEPE, BEPC et baccalauréat) sont concernés par l'opération pour l'année scolaire 2025-2026. Néanmoins, une foule importante s'est déplacée dans l'espoir de bénéficier des avantages de cette offre.

Une longue file d'attente a été observée devant l'espace communal de la mairie depuis samedi, mais la sélection a été rigoureuse.

Aucun débordement

« Après la présentation des documents obligatoires, nous avons procédé à la distribution des tickets. Nous leur avons expliqué que seuls les élèves en classe d'examen, issus des écoles publiques étaient retenus pour l'opération. Ensuite, ils ont rejoint la file d'attente pour l'achat des fournitures dans les stands », explique Laurette, un membre du personnel de la direction régionale de la Population de Mahajanga.

Aucun débordement n'a été constaté durant ces trois jours grâce à l'organisation mise en place par les agents de la même direction. De nombreux agents issus de différentes directions régionales- dont une trentaine appartenant à celle du Commerce, ainsi que des représentants de la Direction de la Poste, des Télécommunications et du Développement numérique- ont été également déployés en qualité d'appui technique durant cette opération.

La majorité des bénéficiaires ont exprimé leur souhait de voir cette action reconduite avant les prochaines rentrées scolaires. En outre, « l'offre devrait être accessible à tous les élèves, sans exception, et pas uniquement à ceux des classes d'examen. Une réduction devrait également être accordée sur les frais d'inscription, car nous n'en avons pas les moyens », réclame une mère de famille.

Cartables, cahiers, stylos, ainsi que des protège-cahiers, crayons de couleur, règles, compas, trousses, et bien d'autres fournitures scolaires ont été vendus à moitié prix aux parents d'élèves en classe d'examen à Mahajanga, comme dans d'autres régions.