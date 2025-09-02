Madagascar: Transport national - Retour à la normale à la gare routière d'Aranta

Les activités de la gare routière nationale d'Aranta reviennent progressivement à la normale. L'affluence dans la salle d'attente diminue. La période des grandes vacances touche bientôt à sa fin. D'ici quelques jours, la gare routière sera presque vide.

Les dernières opérations de contrôle au départ ont montré que le nombre de passagers à l'arrivée commence à diminuer. L'effectif des véhicules a été réduit de moitié. Trente-trois taxis-brousse ont débarqué à Aranta avec cinq cent soixante-et-un passagers, tandis que cinquante-deux véhicules ont été contrôlés au départ mercredi dernier. Ils transportaient huit cent dix-neuf passagers.

Vendredi, douze véhicules de la coopérative privée Cotisse transportant cent quatre-vingt-douze voyageurs sont partis vers la capitale, contre neuf véhicules de la Soatrans avec cent trente passagers enregistrés au départ de la capitale.

« Le trafic ralentit, il y a maintenant plus de voitures que de passagers. Il reste encore cette semaine, puis ce sera le calme plat à Aranta. Le prix du billet est maintenu à 70 000 ariary et aucune modification du tarif n'est envisagée », déclare Michèle Zézé Genitrah Razafinandrasana, directrice de l'Agence des Transports Terrestres (ATT) de Mahajanga.

Cette année, une forte affluence a été constatée à Mahajanga, en raison de nombreuses activités et animations organisées dans la ville. Le pic de la haute saison touristique à Mahajanga a été enregistré vers la mi-août. Des milliers de passagers ont débarqué dans la ville pour y séjourner au moins une semaine.

Les compétitions sportives de l'Asief 2025 ainsi que le Rallye de Boeny et l'événement « Star en fête » au bord de la mer ont attiré une foule nombreuse. Le climat chaud et sec, ainsi que la sérénité et le calme qui règnent dans la ville, sont de grands atouts pour la villégiature à Mahajanga, malgré quelques incidents mineurs liés à des actes de détrousseurs. Les sites de loisirs installés au Village touristique et au bord de la mer à Mahajanga Be ont particulièrement attiré la foule.

Les estivants commencent à reprendre le chemin du retour. Il faut affronter la réalité : le trajet sur la Route nationale 4 reste encore très difficile, vu l'état de la chaussée, contrairement aux rues de la ville de Mahajanga, qui se sont beaucoup améliorées.