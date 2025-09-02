Centrafrique: Présidentielle - L'opposant Anicet-Georges Dologuélé renonce à sa nationalité française

En République centrafricaine (RCA), l'ancien Premier ministre (1999-2001) et opposant Anicet-Georges Dologuélé annonce avoir renoncé à sa nationalité française, condition sine qua non pour qu'il puisse être candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025. « Il fallait que je fasse ce geste qui me coûte beaucoup », souligne-t-il, sans toutefois officialiser sa candidature. « Pour l'instant, notre ambition collective est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de hold-up électoral », assure-t-il.

En Centrafrique, il n'est pas officiellement candidat à la présidence mais pose les premiers jalons d'une telle démarche. L'ancien Premier ministre Anicet-Georges Dologuélé a annoncé qu'il renonçait à sa nationalité française, l'une des conditions requises pour pouvoir déposer une candidature valide au scrutin prévu fin décembre, la Constitution excluant des élections les candidats binationaux ou multinationaux.

Reconnaissant avoir l'ambition de diriger le pays, Anicet-Georges Dologuélé lance aujourd'hui un appel au chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra, pour qu'il ouvre un dialogue constructif et organise un scrutin transparent.

« Du forcing pour proclamer des résultats déjà dessinés d'avance »

« Telle est l'ambition de chaque homme politique, affirme-t-il au micro de Guillaume Thibault. Mais pour l'instant, l'ambition collective de toute la classe politique - et surtout de l'opposition - est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de hold-up électoral. Parce qu'aujourd'hui, monsieur [Faustin-Archange] Touadéra n'est pas en mesure de gagner une seule élection en Centrafrique. Tout ce que nous voyons, ce n'est que du forcing pour proclamer des résultats dessinés d'avance. »

Et Anicet-Georges Dologuélé de poursuivre : « Je pense donc qu'il faut qu'on calme le jeu, qu'on aille sereinement, en personnes intelligentes, en personnes raisonnables, discuter de l'avenir de notre malheureux pays pour que l'on puisse aborder toutes les questions relatives à l'organisation d'une élection inclusive et transparente ».

Revenant sur le renoncement à sa nationalité française, celui-ci explique qu'« il fallait qu'[il] fasse ce geste qui [lui] coûte beaucoup. Mais je l'ai fait, ajoute-t-il. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose, que l'on ait de vraies discussions sur les conditions d'organisation de ces élections qui sont, pour le moment, organisées de manière chaotique ».

Arrivé deuxième lors de la présidentielle de décembre 2020, Anicet-Georges Dologuélé appelle la classe politique à se concentrer sur « les vrais problèmes » de la Centrafrique.

Quelque 2,3 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 28 décembre pour un quadruple scrutin (présidentiel, législatif, régional et municipal), selon les chiffres de l'Autorité nationale des élections (ANE).