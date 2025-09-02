Madagascar: Le soutien de l'État dans le sport, une nécessité

2 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Patrice Rabe

Trois jours après cette finale mémorable de la CHAN 2024, les Malgaches continuent de célébrer leur équipe et éprouvent une indicible fierté de les avoir vus tenir tête à des adversaires figurant au sommet de la hiérarchie du football africain. Le pouvoir a lui aussi encensé les Barea et mis en lumière leur talent. Mais au-delà des récompenses offertes, c'est la manière dont il soutiendra ce sport qui déterminera sa capacité à briller sur le continent.

Le soutien de l'État dans le sport, une nécessité

Le football malgache possède des talents qui ne demandent qu'à progresser et faire jeu égal avec leurs homologues étrangers. Il a besoin d'avoir des clubs bien structurés et d'un championnat s'étendant sur tout le territoire. Il a montré à travers ce résultat qu'il peut aller encore plus loin s'il est bien soutenu par les pouvoirs publics.

Le chef de l'État a loué les efforts et la fierté de ces Barea et leur a offert des villas. Tout le monde a applaudi le geste, mais c'est l'ensemble du football malgache qui a besoin d'être soutenu. Les professionnels de cette discipline veulent que s'installe une organisation chapeautant les différentes ligues et leur permettant d'appliquer un programme de formation de l'élite footballistique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des centres de formation existent, mais ils sont concentrés dans la capitale. Il est temps qu'on mette en place l'équivalent dans les autres villes car il y a des talents qui ne demandent qu'à éclore. Cependant, ce n'est pas que le football qui a besoin d'être aidé. Le sport en général doit pouvoir bénéficier de l'attention de l'État. La pétanque est régulièrement à l'honneur avec ses champions du monde.

Le basket-ball et ses Ankoay conquièrent aussi des titres. L'haltérophilie est dans le même cas. Ce que les Barea ont montré est méritoire. Le sport malgache a besoin d'une attention soutenue de l'État et la leçon du succès des Barea prouve qu'il ne faut plus de demi-mesures.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.