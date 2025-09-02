Madagascar: Le soutien de l'État dans le sport, une nécessité

Trois jours après cette finale mémorable de la CHAN 2024, les Malgaches continuent de célébrer leur équipe et éprouvent une indicible fierté de les avoir vus tenir tête à des adversaires figurant au sommet de la hiérarchie du football africain. Le pouvoir a lui aussi encensé les Barea et mis en lumière leur talent. Mais au-delà des récompenses offertes, c'est la manière dont il soutiendra ce sport qui déterminera sa capacité à briller sur le continent.

Le soutien de l'État dans le sport, une nécessité

Le football malgache possède des talents qui ne demandent qu'à progresser et faire jeu égal avec leurs homologues étrangers. Il a besoin d'avoir des clubs bien structurés et d'un championnat s'étendant sur tout le territoire. Il a montré à travers ce résultat qu'il peut aller encore plus loin s'il est bien soutenu par les pouvoirs publics.

Le chef de l'État a loué les efforts et la fierté de ces Barea et leur a offert des villas. Tout le monde a applaudi le geste, mais c'est l'ensemble du football malgache qui a besoin d'être soutenu. Les professionnels de cette discipline veulent que s'installe une organisation chapeautant les différentes ligues et leur permettant d'appliquer un programme de formation de l'élite footballistique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des centres de formation existent, mais ils sont concentrés dans la capitale. Il est temps qu'on mette en place l'équivalent dans les autres villes car il y a des talents qui ne demandent qu'à éclore. Cependant, ce n'est pas que le football qui a besoin d'être aidé. Le sport en général doit pouvoir bénéficier de l'attention de l'État. La pétanque est régulièrement à l'honneur avec ses champions du monde.

Le basket-ball et ses Ankoay conquièrent aussi des titres. L'haltérophilie est dans le même cas. Ce que les Barea ont montré est méritoire. Le sport malgache a besoin d'une attention soutenue de l'État et la leçon du succès des Barea prouve qu'il ne faut plus de demi-mesures.