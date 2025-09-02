Madagascar: Bebain - « L'IRMAR assuré d'obtenir la majorité aux sénatoriaux »

Le Rassemblement pour la Social-Démocratie (RPSD), par la voix de son président, Benja Urbain Andriantsizehena, dit « Bebain », membre de l'ARMADA et de l'IRMAR, a réagi hier sur les prochaines élections sénatoriales. Selon ce responsable politique, l'IRMAR devrait sans surprise obtenir la majorité au Sénat, en raison du poids considérable de ses « grands électeurs » à travers Madagascar.

Le RPSD a souligné l'importance du respect de la Constitution et des lois en vigueur. L'article 80 stipule que le mandat des sénateurs est de cinq ans. La dernière élection s'est tenue le 11 décembre 2020. La CENI a proposé que la prochaine se déroule le 11 décembre 2025. Le gouvernement doit alors prendre un décret et convoquer le collège électoral.

Le même article précise que les sénateurs représentent les collectivités décentralisées et les groupements économiques et sociaux. Les deux tiers sont élus par les « grands électeurs » (maires et conseillers municipaux), tandis qu'un tiers est nommé par le président de la République.

Ce dernier dispose donc d'un droit exclusif pour apprécier la performance des sénateurs sortants qui souhaitent se représenter. La loi organique peut également modifier le nombre de sénateurs par province, via un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, l'article 82 rappelle que la circonscription électorale sénatoriale est la province. Chacune des six provinces dispose du même nombre de représentants.

Pour le RPSD, l'issue est claire : « Le Bureau politique de l'IRMAR devra avant tout écouter ses grands électeurs avant d'établir la liste des candidats par province. » Cette prise de position laisse entendre que l'IRMAR s'avance vers une majorité confortable au sein de la prochaine Chambre haute, confirmant son poids politique actuel.