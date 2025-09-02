Madagascar: FSM - Contre toute tentative de récupération et d'appropriation

2 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Mandat légal

Selon la déclaration du Fikambanan'ny Silamo Malagasy (FSM), lors du point de presse qui s'est tenu hier aux 67Ha, la légitimité de ses instances dirigeantes ne saurait être remise en cause par des acteurs extérieurs. La lecture de cette déclaration a été assurée par Jean Claude Rakotonandrasana, enseignant et membre du FSM, mandaté pour s'exprimer au nom de l'organisation.

Le FSM dénonce des tentatives de récupération et d'appropriation de son appellation et de ses prérogatives par des personnes n'ayant plus aucun mandat légal. Il rappelle que ses textes fondateurs, ses récépissés officiels et les décisions du Conseil d'État confirment la validité de ses structures actuelles.

Autorités étatiques

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'organisation invite les fidèles et la communauté musulmane dans son ensemble à ne pas se laisser tromper par des déclarations sans base juridique. Elle appelle à rester soudés autour des instances légalement reconnues. Le FSM interpelle également les autorités étatiques et judiciaires afin que cessent les initiatives jugées illégales, susceptibles de créer des tensions au sein de la communauté.

En conclusion, le FSM réaffirme son engagement à défendre la foi et à poursuivre ses actions spirituelles et sociales dans un cadre légal et transparent. « La stabilité de notre communauté et la clarté dans la gestion de nos affaires religieuses sont essentielles », conclut la déclaration.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.