Madagascar: FSM - Contre toute tentative de récupération et d'appropriation

Selon la déclaration du Fikambanan'ny Silamo Malagasy (FSM), lors du point de presse qui s'est tenu hier aux 67Ha, la légitimité de ses instances dirigeantes ne saurait être remise en cause par des acteurs extérieurs. La lecture de cette déclaration a été assurée par Jean Claude Rakotonandrasana, enseignant et membre du FSM, mandaté pour s'exprimer au nom de l'organisation.

Le FSM dénonce des tentatives de récupération et d'appropriation de son appellation et de ses prérogatives par des personnes n'ayant plus aucun mandat légal. Il rappelle que ses textes fondateurs, ses récépissés officiels et les décisions du Conseil d'État confirment la validité de ses structures actuelles.

L'organisation invite les fidèles et la communauté musulmane dans son ensemble à ne pas se laisser tromper par des déclarations sans base juridique. Elle appelle à rester soudés autour des instances légalement reconnues. Le FSM interpelle également les autorités étatiques et judiciaires afin que cessent les initiatives jugées illégales, susceptibles de créer des tensions au sein de la communauté.

En conclusion, le FSM réaffirme son engagement à défendre la foi et à poursuivre ses actions spirituelles et sociales dans un cadre légal et transparent. « La stabilité de notre communauté et la clarté dans la gestion de nos affaires religieuses sont essentielles », conclut la déclaration.