Madagascar: Mahajanga - Un ressortissant comorien sauvagement assassiné à son domicile

Un drame macabre a secoué la communauté comorienne de Mahajanga. La semaine dernière, le corps sans vie d'Ahmed Soultoine Abderemane, un ressortissant comorien originaire de Fomboni (Mohéli) et de Moroni (Badjanani), a été retrouvé à son domicile dans l'une des localités de la province. Cet ancien banquier à la retraite a été poignardé à plusieurs reprises, selon les premiers éléments de l'enquête.

D'après les informations recueillies, la victime aurait reçu huit coups de couteau sur différentes parties du corps. C'est la femme de ménage qui aurait fait la découverte macabre, avant d'alerter les riverains et les autorités locales. Très vite, les soupçons se sont tournés vers deux proches employés du défunt.

Le principal suspect n'est autre que son gardien, interpellé par les forces de l'ordre après avoir été retrouvé en possession de cartes bancaires appartenant à la victime. La femme de ménage, elle aussi entendue par les enquêteurs, est suspectée de complicité dans ce meurtre brutal. Tous deux sont actuellement entre les mains de la justice malgache. Une enquête a été ouverte et les suspects devraient comparaître prochainement devant le tribunal compétent.

Ce meurtre a profondément choqué la communauté comorienne de Mahajanga, qui réclame que justice soit rendue dans les plus brefs délais. « Nous demandons que l'affaire soit traitée rapidement et que les coupables soient punis à la hauteur de leurs actes », ont réagi plusieurs proches et compatriotes de la victime. L'affaire reste suivie de près par les autorités locales ainsi que par la communauté comorienne, très mobilisée depuis le drame.