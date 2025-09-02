Madagascar: Présidence de la République - Les Barea bénéficient de bourses professionnelles

Le président Andry Rajoelina a évoqué hier, à Iavoloha, un projet de professionnalisation des Barea CHAN. Ils recevront désormais des indemnités mensuelles.

Au lendemain de leur médaille d'argent lors de la VIIIe édition du CHAN, les Barea ont été reçus au palais présidentiel. Dans son allocution, Andry Rajoelina, président de la République, a détaillé plusieurs mesures de soutien, venant s'ajouter aux récompenses déjà annoncées : primes, décorations et attribution de villas situées le long de l'autoroute.

« Dans le but de professionnaliser le football malgache et pour que les joueurs puissent se consacrer pleinement à leur discipline et à leur préparation, ils recevront désormais des bourses professionnelles chaque mois », a affirmé le chef de l'État.

Aucune précision n'a toutefois été apportée quant au montant de ces allocations ni la date de leur mise en oeuvre. Ces incertitudes alimentent déjà des discussions dans le camp malgache, certains joueurs et techniciens s'interrogeant sur les critères d'attribution et l'éventuelle inclusion du staff technique et médical.

Le président a profité de la cérémonie pour annoncer d'autres initiatives. Constatant le déficit d'expérience internationale des joueurs, il a indiqué que des matchs amicaux seront organisés face à des équipes maghrébines, telles que l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, ainsi que contre des formations européennes ou africaines.

Concernant l'octroi de villas, destinées aux vingt-neuf joueurs et à l'entraîneur Romuald Rakotondrabe, le chef de l'État a précisé que les chantiers débuteront prochainement. Le terrain sera fourni par l'État et les coûts de construction pris en charge par le couple présidentiel et des partenaires privés. À proximité de ces habitations, un terrain d'entraînement sera également aménagé.

Des tensions au sein du staff

Si ces annonces ont été accueillies avec enthousiasme par une partie de l'équipe, elles ont aussi suscité des réserves. Des membres du staff technique et médical ont exprimé leur mécontentement de ne pas figurer parmi les bénéficiaires des villas.

Malgré ces critiques, le dispositif esquissé par la présidence traduit une volonté affichée de motiver et de fidéliser les talents du football local. L'octroi de bourses professionnelles, combiné à l'organisation de matchs de haut niveau, devrait contribuer à renforcer la compétitivité de la sélection nationale en vue du prochain CHAN, prévu en 2027.