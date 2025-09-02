Afrique: Santé mentale - Plus d'un milliard de personnes concernées, l'OMS tire la sonnette d'alarme

Selon de nouvelles données publiées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus d’un milliard de personnes vivent aujourd’hui avec des troubles de santé mentale. Anxiété, dépression, suicides : les chiffres révèlent un impact humain et économique massif, poussant l’agence onusienne à appeler à des investissements urgents et soutenus.

Selon deux rapports de l’OMS rendus publics dans un communiqué ce mardi, La santé mentale dans le monde aujourd’hui et Atlas de la santé mentale 2024 , anxiété et dépression figurent parmi les affections les plus fréquentes, touchant toutes les tranches d’âge et tous les milieux sociaux. Elles constituent désormais la deuxième cause d’invalidité à long terme et entraînent d’importantes pertes économiques.

En 2021, près de 727 000 personnes sont mortes par suicide, faisant de ce fléau l’une des principales causes de décès chez les jeunes, tous pays confondus. L’OMS estime que la trajectoire actuelle ne permettra pas d’atteindre l’objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies qui consiste à réduire d’un tiers les taux de suicide d’ici 2030. Sur la trajectoire actuelle, seule une réduction de 12 % sera atteinte d’ici cette date.

L’impact économique est tout aussi préoccupant avec la perte de productivité liée à la dépression et à l’anxiété qui coûte environ 1 000 milliards de dollars par an à l’économie mondiale, bien au-delà des dépenses directes de santé.

Face à ce constat, l’OMS exhorte les gouvernements à intensifier leurs politiques. « La transformation des services de santé mentale est l’un des défis de santé publique les plus pressants », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’organisation. « Investir dans la santé mentale, c’est investir dans les personnes, les communautés et les économies, un investissement qu’aucun pays ne peut se permettre de négliger. »

Ces rapports serviront de référence aux décideurs lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les maladies non transmissibles et la promotion du bien-être, prévue le 25 septembre 2025 à New York.

L’OMS appelle ainsi à une mobilisation collective impliquant plus de financements, une meilleure intégration des soins, mais aussi des efforts accrus pour réduire la stigmatisation et traiter les causes profondes des troubles psychiques.