Afrique: Éliminatoires Coupe du Monde - Le premier galop des Lions perturbé par la pluie

Dakar — Six des 26 convoqués pour les deux prochaines sorties de l'équipe national de football du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ont effectué, lundi après-midi, leur première séance d'entraînement dont le début a été perturbé par la pluie accompagnée de rafales de vent.

Arrivés peu avant 17h30 au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, les joueurs et certains membres de l'encadrement technique sont restés coincés dans le bus le temps que la pluie passe.

Après une dizaine de minutes d'attente, le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw et quelques Lions ont finalement pu rejoindre la pelouse,

Ils ont ensuite enchaîné des ateliers : petites courses, exercices de conduite de balle.

Les joueurs et le staff étaient attendus dans la matinée à l'hôtel Radisson de Diamniadio, leur lieu de regroupement.

Plusieurs autres séances sont prévues mardi, mercredi et jeudi, veille de la rencontre devant opposer le Sénégal au Soudan, pour le compte de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.

Les Lions vont recevoir les Crocodiles du Nil au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de se déplacer à Kinshasa pour affronter les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), le mardi 9 septembre.

Le gardien Edouard Mendy et l'attaquant Ismaila Sarr sont incertains pour ces deux rencontres.

Le gardien et capitaine d'Al-Ahly (élite saoudienne) a été touché lors du premier match de la saison de son club en Championnat, jeudi dernier. Edouard Mendy souffre d'une contusion.

Ismaila Sarr s'est pour sa part blessé, dimanche, lors de la victoire de son club Crystal Place (3-0) devant Aston Villa pour le compte de la troisième journée de la Premier League.

Il s'est blessé en inscrivant le troisième but de son équipe, son deuxième de la saison. Il a été sorti, laissant son équipe terminer le match à 10.

Pape Matar Sarr, Ismaila Jakobs, Habib Diarra, Illiman Ndiaye, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané sont les joueurs présents pour ce premier galop d'entrainement des Lions.