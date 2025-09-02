Sénégal: Le pays annonce la 'guérison complète' du cas de mpox importé

Dakar — Le premier cas de mpox diagnostiqué au Sénégal le 22 août dernier a été déclaré guéri et est sorti de l'hôpital, ce lundi, annonce le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS).

"Le MSAS informe l'opinion publique nationale et internationale de la guérison complète du patient diagnostiqué positif au Mpox le 22 août 2025", lit-on dans un communiqué du département ministériel en charge de la santé.

Le patient "a été déclaré rétabli et est sorti de l'hôpital ce lundi 1er septembre 2025", et "les 30 personnes identifiées comme contacts font l'objet d'un suivi rigoureux par les équipes sanitaires, sans qu'aucun cas suspect n'ait été signalé à ce jour", ajoute le texte.

Il en résulte que le Sénégal "ne compte actuellement aucun cas positif de Mpox", le seul cas importé jusque-là détecté ayant été "pris en charge avec efficacité, illustrant, selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la réactivité et la compétence de notre système de surveillance épidémiologique, ainsi que le professionnalisme des équipes médicales, en particulier du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann".

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle malgré tout les populations à "maintenir une vigilance active et à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et de prévention recommandées".

Il s'agit de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique, d'éviter les contacts étroits avec des personnes présentant des symptômes et de se rendre immédiatement dans une structure de santé en cas de signes suspects.

Le ministère de la Santé assure de son engagement à assurer la sécurité sanitaire des populations et à communiquer en toute transparence sur l'évolution de la situation.