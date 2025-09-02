Egypte: Moody's prend une participation majoritaire dans la société égyptienne MERIS

Moody's Corporation (NYSE : MCO) a déclaré qu'elle allait acquérir une participation majoritaire dans Middle East Rating & Investors Service (MERIS).

L'opération, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, renforce la présence de Moody's au Moyen-Orient et en Afrique.

MERIS, fondée en 2003 en tant qu'entreprise commune entre Moody's et la société de conseil égyptienne FinBi, est un pionnier dans le secteur de la notation de crédit en Égypte.

Moody's Corporation (NYSE : MCO) a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Middle East Rating & Investors Service (MERIS), une agence de notation de crédit égyptienne. L'opération, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, permet à Moody's d'étendre sa présence au Moyen-Orient et en Afrique et de renforcer son rôle dans le développement des marchés de capitaux locaux.

MERIS, fondée en 2003 en tant qu'entreprise commune entre Moody's et la société de conseil égyptienne FinBi, est une pionnière dans le secteur de la notation de crédit en Égypte. Il fournit des notations à l'échelle nationale pour les banques, les entreprises et les financements structurés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"MERIS est un important fournisseur de notations nationales en Égypte depuis plus de vingt ans", a déclaré Monica Merli, directrice de l'exploitation de Moody's Ratings. "Nous nous réjouissons de partager nos pratiques globales alors que MERIS continue à servir les acteurs du marché égyptien".

MERIS continuera d'opérer en tant que filiale indépendante, développant ses propres méthodologies de notation et émettant ses propres notations de crédit avec une équipe de direction distincte. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Points clés à retenir

La décision de Moody's témoigne de l'intérêt croissant du monde entier pour les marchés de capitaux de l'Afrique et du Moyen-Orient, sous-développés mais en pleine évolution. Les agences de notation nationales comme MERIS sont essentielles pour débloquer les marchés de la dette locale, en donnant aux investisseurs des outils pour évaluer la solvabilité au-delà des notations souveraines.

L'Égypte s'efforce d'approfondir ses marchés de capitaux, de développer l'émission d'obligations et d'attirer les investissements étrangers. Le renforcement des capacités de notation locales peut améliorer la transparence, élargir la participation des investisseurs et réduire la dépendance à l'égard des notations internationales qui négligent souvent les dynamiques locales.

Pour Moody's, cet accord est le reflet d'une stratégie qui consiste à associer une expertise mondiale à des connaissances locales. En s'implantant plus profondément sur des marchés tels que l'Égypte, Moody's s'expose rapidement à la croissance future tout en renforçant sa crédibilité auprès des régulateurs et des institutions locales. Pour l'Égypte, un alignement plus étroit avec un acteur mondial peut renforcer la confiance dans les notations nationales et soutenir le développement à long terme du marché des capitaux.